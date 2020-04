Nhóm thanh niên nghiện ma túy, nhậu say rồi tổ chức đua xe giữa khuya

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 11:40 AM (GMT+7)

Ngoài hành vi đua xe trái phép thì cơ quan chức năng sẽ xử lý nhóm thanh niên tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống Covid-19.

Ngày 7-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép, trong đó có nhiều đối tượng nghiện ma túy và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Đồng thời, xem xét xử phạt hành chính đối với nhóm thanh niên này theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về hành vi tụ tập đông người trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trong nhóm thanh niên này có nhiều người nghiện ma túy và có nồng độ cồn khi tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: Đ.H

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo có khá đông thanh niên tụ tập trên tuyến quốc lộ 80 thuộc địa bàn ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành để tổ chức đua xe trái phép với khoảng 50 đối tượng và 40 xe máy các loại. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Châu Thành kết hợp với Công an xã Mong Thọ B vây bắt được 23 đối tượng và 16 chiếc xe. Qua kiểm tra nhanh, 4 đối tượng dương tính với ma túy và 4 đối tượng có nồng độ cồn.

