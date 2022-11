Nhóm người chặn ô tô, chém tài xế trọng thương trên quốc lộ 1 ở Long An

Sáng 17-11, Công an huyện Thủ Thừa cho biết, đang xác minh băng nhóm chặn đường gây thương tích cho một tài xế tên H (35 tuổi, ngụ TP Tân An) trên đoạn quốc lộ 1 thuộc khu vực cầu Voi ở xã Nhị Thành.

Gần tối 16-11, tài xế H điều khiển ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Nhóm côn đồ dùng hung khí chặn đường tấn công tài xế. Ảnh : Cắt từ clip

Khi lưu thông đến đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi đoạn km 1942 +200 m quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa đèn báo hiệu chuyển đỏ nên phương tiện dừng lại.

Lúc này, xuất hiện hơn 10 thanh niên chạy xe ô tô và xe máy chặn đầu xe anh H rồi cầm mã tấu, dao tự chế lao ra giữa đường la hét, sau đó chém liên tục vào xe du lịch hô to ‘chém chết ... nó, giết đi”.

Bị cản ngang đầu, phương tiện không thể di chuyển, tài xế cài chốt cửa, nhưng nhóm người đập cửa, đưa mã tấu vào xe chém liên tục vào nạn nhân.

Nhiều người đi đường thấy không dám vào can ngăn, kêu tài xế nhấn ga chạy đi, song không thể nào thoát khỏi nhóm này.

Anh H bị thương ở chân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: CTV

Sau khi đập phá xe, dùng hung khí chém người. Tài xế tháo chạy thoát ra và tăng tốc về trung tâm TP Tân An. Do đa chấn thương, anh được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Sau vụ việc, phương tiện bị hư hỏng do bị chém và đập phá.

Công an xã Nhị Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nhóm người đã rời đi khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa đang điều tra.

Nguồn: https://plo.vn/nhom-nguoi-chan-o-to-chem-tai-xe-trong-thuong-tren-quoc-lo-1-o-long-an-post708116.html