Vụ khách bị đánh gãy tay do đòi xuống xe: Chủ xe có liên đới trách nhiệm?

Khoảng 17h ngày 30/10, anh Sáng đến Bến xe Mỹ Đình tìm xe về Quảng Ninh thì có một người mặc quần áo bảo vệ vẫy gọi sang cổng đối diện rồi đưa lên một chiếc xe Ford Transit màu bạc, BKS 14B-042.93 có biển ghi là Hà Nội - Móng Cái. Khi xe di chuyển đến đường Phạm Hùng, nghi ngờ đây là xe dù, anh Sáng lấy điện thoại ra gọi cho xe khác và yêu cầu tài xế cho xuống. Ngay sau đó, nạn nhân bị lái xe và phụ xe giật điện thoại, hành hung trên suốt quãng đường từ Hà Nội về Bắc Ninh dù anh đã van nài xin tha, cho xuống. Anh Sáng sau đó bị xe thả xuống đoạn đường vắng tại TP Bắc Ninh trong tình trạng máu me be bét. Sau đó, anh Sáng được người dân giúp đỡ sơ cứu, gọi xe ôm ra khu vực bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 22h ngày 30/10, về đến Quảng Ninh, anh Sáng vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy điều trị trong tình trạng bị gãy xương áp út bên tay trái, đa chấn thương đầu, mặt… Sau khi anh Hồ Mủn Sáng gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an quận Cầu Giấy, nạn nhân đã được mời đến làm việc để xác định thời gian, địa điểm bị hành hung, đưa đi giám định thương tật... Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy thụ lý giải quyết.