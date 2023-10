Nhóm “dơi đêm” trộm cây mai vàng trị giá gần 150 triệu đồng

Các đối tượng gây án.

Trước đó, lúc 6h40’ ngày 26/10, anh L.S (SN 1977) đến Công an TP Tây Ninh trình báo về việc, vườn mai của anh tại đường 784, thuộc khu phố Ninh Phú (phường Ninh Sơn) bị 4 đối tượng lợi dụng đêm tối cắt khóa cổng rào, đột nhập lấy trộm cây mai vàng lớn trị giá 150.000.000đ.

Tang vật thu giữ.

Công an TP Tây Ninh nhanh chóng cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy lùng các đối tượng gây án. Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ được các đối tượng trên.

Các đối tượng Son và Hậu khai cùng hai đồng bọn khác trộm cây mai vàng của anh S. rồi sử dụng xe lôi chở đem bán cho Kiệt với giá 14.000.000đ.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

