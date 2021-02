Bắt kẻ trộm cây kiểng mang tiền án cướp tài sản

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sáng 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Lê Hồng Anh (38 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 8/2, Công an TP Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Anh. Mở rộng điều tra, Công an khám xét nhà của Nguyễn Tấn Thành (39 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu). Công an thu giữ tang vật gồm: 15 chậu kiểng cổ, 8 bình hoa cổ, 1 con kỳ lân, 1 đèn măng công, 2 cây mai kiểng và ma túy đá.

Đối tượng cùng tang vật

Bước đầu làm việc, Anh khai nhận: Vào rạng sáng 8/2 đã đột nhập vào nhà của ông Nguyễn Công T. (57 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) trộm cây mai (cây mai trị giá 20 triệu đồng) đưa về nhà cất giấu. Sau đó, Anh bị Công an phát hiện bắt giữ. Được biết, đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện, Công an TP Tây Ninh đã chuyển giao Thành cho Công an huyện Dương Minh Châu xử lý theo thầm quyền.

