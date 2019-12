Nhiều cán bộ, cảnh sát điều tra tiếp cận Bưu cục Cầu Voi

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nhiều cán bộ, CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục đến Bưu cục Cầu Voi, nơi 2 nữ nhân viên Bưu cục bị sát hại hơn 11 năm qua.

Nhiều cán bộ CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục xuất hiện tại Bưu cục Cầu Voi

Trưa 25/12, nhóm cán bộ, CSĐT Công an tỉnh đi nhiều ô tô biển số xanh Long An bất ngờ xuất hiện tại Bưu cục Cầu Voi thuộc địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An.

Lần này, một số Cảnh sát đã tiến hành khảo sát xung quanh toàn bộ ngôi nhà một trệt, một lầu, sau đó vòng ra phía sau khu bãi cỏ đối diện nhà vệ sinh bưu cục để tìm hiểu và ghi chép rất kỹ.

Sau đó vào bên trong ngôi nhà, không chỉ tiếp cận các bàn ghế, nơi bố trí phòng làm việc, nơi nghỉ ngơi, nấu ăn, sinh hoạt… các CSĐT còn trực tiếp trao đổi với nhau một số nội dung ghi nhận được. Có cán bộ kiểm tra cửa sổ như muốn tìm vật gì đó liên quan đến án mạng xảy ra 11 năm trước đây...

Một người dân ở gần Bưu cục cho biết, những cán bộ công an đến Bưu cục Cầu Voi lần này không mang theo máy móc, chỉ có chụp hình, ai cũng cầm tập cá nhân để ghi chép rồi ra sân đứng nói chuyện. Sau nhiều giờ có mặt, đoàn xe lặng lẽ rời đi về trụ sở Công an tỉnh.

Đây là lần thứ ba, nhiều cán bộ công an tỉnh có mặt “đột ngột” nơi 2 nhân viên bị sát hại sau khi có kháng nghị hủy bản án tử hình Hồ Duy Hải.

