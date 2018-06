Nhiều bất ngờ xung quanh vụ vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị khởi tố

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 12:00 PM (GMT+7)

Có lẽ nói không quá thì vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vợ chồng bác sĩ Chiêm Quốc Thái có khá nhiều tình tiết gây bất ngờ cho dư luận. Từ việc người vợ có "hợp đồng" thuê giang hồ "xử" chồng mình với giá 1 tỷ đồng, cho đến những đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án đều cho thấy những thông tin đầy mờ ảo, gay cấn.

Tiếp đó là việc Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định thả tự do cho bà Ngọc thì chỉ 3 ngày sau lại phê chuẩn ngay quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam với người này...

"Hợp đồng" không trọn vẹn nên chỉ lấy nửa chi phí?

Diễn biến mới nhất và cũng được cho là bất ngờ nhất là sau 3 ngày được trả tự do, trưa 7-6-2018, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, có hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, cư trú quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh "Cố ý gây thương tích". Bà Ngọc là người vợ đang chờ làm thủ tục ly hôn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ ở đường Nguyễn Trãi, quận 1.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự và Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đối với bà Ngọc. Bà Ngọc bị cho là "đã có hành vi thuê Phan Nguyễn Duy Thanh và đồng bọn gây thương tích cho ông Chiêm Quốc Thái vào ngày 28-3-2018 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1".

Điều đáng nói là chỉ trước đó 3 ngày, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có quyết định trả tự do cho bà Ngọc vì cho rằng với các chứng cứ thu thập được, chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội "Cố ý gây thương tích". Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã 2 lần ra quyết định gia hạn tạm giữ bà Ngọc; trong đó quyết định mới nhất vào ngày 31-5-2018, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài những thông tin kể trên, những ngày qua, xung quanh vụ việc này có khá nhiều tình tiết gây bất ngờ cho dư luận. Liên quan trực tiếp đến "hợp đồng" bà Ngọc thuê giang hồ "đánh dằn mặt" ông Thái với giá 1 tỷ đồng, có một "nhân vật bí ẩn" được cho là người kết nối giữa vợ bác sĩ Thái với đối tượng gây án là bác sĩ thẩm mỹ Trần Hoa Sen, một người có mối quan hệ khá đặc biệt...

Về "nhân vật bí ẩn" này, lúc đầu, khi Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", bà Ngọc (bị bắt giữ ngày 28-5), bác sĩ Trần Hoa Sen được nhận định là nghi can chủ mưu của vụ việc… Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, bà Ngọc khai nhận rằng bản thân không phải chủ mưu mà là một người khác, là nữ bác sĩ thẩm mỹ tên Trần Hoa Sen, hiện làm việc tại phòng khám H.L ở quận 5, TP Hồ Chí Minh. Theo bà Ngọc thì bà không trực tiếp thuê giang hồ chém chồng mà chính do vị bác sĩ này thuê. Việc bà trả tiền cho nhóm sát thủ cũng thông qua bà Trần Hoa Sen.

Ông Thái bị chém vào phần lưng và vai với thương tích 5%.

Bà Ngọc khai, từ năm 2010, thông qua chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái, bà Ngọc mới quen biết và thân thiết với vợ chồng nữ bác sĩ Trần Hoa Sen. Từ đó, bà Ngọc đã nhiều lần đến căn hộ của vị bác sĩ này ở quận 10 chơi. Đến tháng 6-2014, bà Ngọc và ông Thái xảy ra nhiều mâu thuẫn... Năm 2015, bà Ngọc làm đơn ly dị và yêu cầu ông Thái chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bà Ngọc có kể cho nữ bác sĩ nghe việc mâu thuẫn và tranh chấp tài sản giữa bà và ông Thái.

Vào một ngày tháng 3-2018, bà Sen đã gọi điện kêu bà Ngọc đến nhà mình chơi. Tại nhà vị nữ bác sĩ này, Ngọc được giới thiệu và làm quen với Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh, có cơ sở tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Không biết vô tình hay hữu ý, lúc đó Thanh cũng đến nhà bà Sen chơi. Theo lời giới thiệu của bà Sen thì Thanh là "người em" của bà ta. Trong buổi trò chuyện, bà Ngọc đã nhờ Thanh "đánh dằn mặt" chồng mình là bác sĩ Chiêm Quốc Thái… Khi Thanh và bà Ngọc đang nói chuyện về chi phí thuê đánh ông Thái và cuối cùng "chốt giá" là 1 tỷ đồng thì bà Sen có nghe được câu chuyện này.

Cũng theo lời khai của bà Ngọc, vào buổi trưa một tuần sau đó, bà Ngọc đã mang 500 triệu đồng từ nhà thuê của mình ở phường Cô Giang, quận 1, đến nhà gặp bà Trần Hoa Sen, đưa cho người này số tiền trên để nhờ chuyển cho Thanh.

Tối 28-3-2018, sau khi ăn tối tại một nhà hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, ông Thái cùng một người bạn đi ra ngoài thì bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ập đến. 2 đối tượng ngồi sau 2 xe đã nhảy xuống, rút hung khí, lao về phía ông Thái tấn công, trong đó có một nhát trúng vai và lưng, gây thương tích 5%.

Đến ngày 18-4-2018, bà Ngọc đọc báo mạng biết chuyện ông Thái bị 4 thanh niên chém bị thương vào vai, lưng. Tuy nhiên, theo bà Ngọc thì lúc đó bà không biết có phải là người của Thanh thực hiện hay không. Ngày 24-5-2018, bà Ngọc ra sân bay định xuất cảnh đi Mỹ thì bị công an đưa về cơ quan làm việc, lúc này bà Ngọc mới biết là nhóm Thanh bị bắt vì đã chém ông Thái.

Cho đến ngày 26-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định bắt khẩn cấp bà Ngọc để phục vụ điều tra vụ án thì số tiền 500 triệu còn lại, bà Ngọc chưa đưa cho Thanh. Thanh cũng không liên lạc với bà Ngọc để đòi tiền sau khi cùng đồng bọn gây án chém ông Thái, cho đến khi bị bắt.

Điều này đặt ra nghi vấn rằng rất có thể sau khi không thực hiện trọn vẹn "hợp đồng" xử ông Thái (ông Thái chỉ bị thương tích 5%), Thanh đã không dám đòi hỏi số tiền 500 triệu còn lại từ bà Ngọc?

Các đối tượng khai phù hợp với nhau

Với vai trò và một số hành vi của bà Trần Hoa Sen, theo lời khai của bà Ngọc như đã nói ở trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng như các cơ quan hữu quan khác vẫn đang tiếp tục làm rõ. Động cơ và vai trò của người này trong vụ án vẫn còn là dấu hỏi, bởi những gì kể trên mới chỉ là lời khai một phía từ bà Ngọc.

Quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, có thể nhận định rằng đây là một vụ trả thù cá nhân liên quan đến tranh chấp phân chia tài sản khi tiến hành thủ tục ly hôn giữa bà Ngọc và ông Thái. Bà Ngọc đã bàn bạc, thỏa thuận nhờ Thanh chém ông Thái gây thương tích với giá 1 tỷ đồng. Sau đó, bà Ngọc đã thông qua bà Sen đưa cho Thanh 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Thanh đã nhận dạng được bà Ngọc là người thỏa thuận việc chém ông Thái. Thanh cũng nhận dạng được bà Sen là người chuyển tiền thuê gây án cho Thanh. Lời khai nhận của bà Ngọc phù hợp với lời khai của Thanh.

Sau khi sự việc bị phát hiện và Thanh cùng đồng bọn bị bắt, bà Ngọc tính xuất cảnh khỏi Việt Nam, hành động này có dấu hiệu bỏ trốn để tránh sự xử lý của pháp luật. Nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ bà Ngọc để phục vụ điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng. Đây là những đối tượng tham gia trực tiếp vào vụ truy sát ông Thái, trong đó Thanh được xác định là đối tượng chỉ đạo vụ mưu sát.

It ai ngờ Phan Nguyễn Duy Thanh lại đang là Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh. Công ty này được nhiều người cho rằng là nơi "hội tụ" của nhiều giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn và thực tế đã từng thực hiện nhiều vụ đâm chém trước đó.

Khi xác định bà Ngọc có liên quan đến việc thuê người chém ông Thái, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngọc từ ngày 4-6. Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã không phê chuẩn, mà ra quyết định trả tự do cho bà Ngọc ngay trong ngày.

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, lý do để cơ quan này không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là bởi hồ sơ Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân đúng vào lúc đã hết thời hạn tạm giam đối với bà Ngọc. Việc đánh giá phê chuẩn hồ sơ cần phải có thời gian xem xét nên Viện kiểm sát nhân dân trả tự do cho bà Ngọc để không vi phạm pháp luật về thời hạn tạm giữ, tạm giam. Do đó, chỉ 3 ngày sau, bà Ngọc đã bị khởi tố và bắt tạm giam.