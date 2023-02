Nhiều bất ngờ từ lời khai của tên trộm hơn 100 lượng vàng

Lấy lời khai của đối tượng, các trinh sát Đội 4 Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh không khỏi ngạc nhiên về nhân thân và nguyên nhân dẫn tới hành vi của kẻ gây ra vụ trộm rúng động.

Đối tượng Phạm Văn Nu cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Phạm Văn Nu (SN 1986) thường trú ở ấp Cà Găng, Bình Phú, Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, có vợ con hiện đang sinh sống ở quê. Tuy vậy, lâu nay Nu lại sống chung như vợ chồng với nhân tình ở phòng trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở Bình Dương đối tượng này lại chọn nghề “trộm cắp tiệm vàng” làm công việc chính…

Sau khi thông tin về tiệm vàng Kim Thịnh, ở phường Thạnh Lộc, quận 12 bị phát hiện mất trộm một số lượng vàng lớn, tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng vào sáng sớm 29/1, Công an các đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Nu đang tiếp cận các tủ đựng vàng.

Cơ quan điều tra ghi nhận đối tượng gây án là nam thanh niên ngoài 30 tuổi, vóc dáng cao, gầy, mặc áo khoác dài tay, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mang balô to màu đen... Đối tượng đã leo từ bên ngoài vào ban công lầu 1 của tiệm vàng rồi dùng các dụng cụ mang theo cạy cửa, đột nhập vào trong khi các thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng vào các phòng riêng ngủ nghỉ.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Nu trốn thoát ra ngoài sau khi gây án.

Quá trình điều tra, một tổ trinh sát của Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một thông tin quan trọng. Sau khi tiệm vàng bị mất trộm có một đối tượng nghi vấn có nhân dạng rất giống với đối tượng camera ghi lại đã thuê xe ôm chở đi một đoạn, hướng cầu Phú Long ra QL13 đến tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Nu ngay lúc bị bắt giữ.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương và Công an quận 12 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và bắt giữ cho bằng được đối tượng này.

Đối tượng Nu khai nhận hành vi với cơ quan điều tra.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 30/1, Công an hai địa phương đã phát hiện và bắt giữ Nu khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà trọ địa chỉ số 01/23 đường D1, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Khám xét, Công an đã thu hồi được gần như tất cả số lượng vàng tang vật vụ trộm được Nu cất giấu trong balô để trong tủ quần áo trên lầu 1. Cô bạn gái sống cùng nhà trọ với Nu cũng không hề hay biết.

Nu khai, trước khi gây ra vụ trộm, đối tượng đã nhiều lần đến tiệm vàng để quan sát, điều nghiên, nắm bắt quy luật sinh hoạt của tất cả nhân viên và thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng, cũng như đặc điểm, kết cấu, những lối ra vào ở các tầng của ngôi nhà…

Trong một lần đến tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc để bán vàng cách đây khoảng 2 tháng, Nu đã quan sát kỹ càng trong ngoài và tất cả mọi động tĩnh của tiệm vàng. Nu phát hiện tiệm không thuê nhân viên bảo vệ, các thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng sau giờ hoạt động kinh doanh thì đều lên nghỉ ngơi tại phòng riêng trên lầu trong căn nhà có 3 tầng lầu. Các tủ trưng bày vàng đều ở tầng trệt).

Số vàng tang vật.

Sau Tết Nguyên đán 2023, do cần tiền tiêu xài và cung phụng cho tình nhân, Nu quyết định ra tay. Ngày 15/1 (tức 24 tháng Chạp), Nu còn 2 lần đến tiệm vàng Kim Thịnh để quan sát, điều nghiên thêm… Tối 28/1, Nu đã đi mua các dụng cụ để cạy phá cửa gồm kềm, cờ-lê, tua-vít, thang sắt xếp gọn... và thực hiện vụ trộm rúng động như Báo CAND Online đã thộng tin.

Một số dụng cụ Nu dùng để gây án.

Sau khi đã trộm được vàng bỏ vào trong ba lô theo lối cũ thoát ra ngoài, Nu đi bộ ra ngã tư Ga rồi bắt xe ôm để về lại nhà trọ ở Bình Dương. Nhằm trốn tránh sự truy tìm của Công an, Nu đã yêu cầu tài xế xe ôm chỉ chở một đoạn ngắn, rồi đi bộ đến khu vực khác, thuê xe ôm khác đi tiếp. Sau nhiều lần như vậy, Nu về đến gần nhà trọ, âm thầm mang balô đựng đầy vàng vào phòng để cất giấu mà không ai hay biết.

Chiếc balo Nu dùng để đựng vàng trộm được.

Đấu tranh mở rộng, Nu khai nhận vào khoảng tháng 11/2021, Nu còn gây ra một vụ trộm vàng ước tính trị giá khoảng 2 tỷ đồng khác tại tiệm vàng Kim Hưng (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương). Số vàng này được Nu chia nhỏ ra, mang đi bán tại các tiệm vàng ở khu vực thị xã Tân Uyên và Tân Phước Khánh (Bình Dương), nhưng chỉ bán được tổng cộng 780 triệu đồng…

Ngày 31/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng đối với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 và các đơn vị liên quan.

