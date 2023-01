Lời khai kẻ trộm hơn 100 lượng vàng trước ngày vía Thần Tài

Trong 7 ngày Tết, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 37 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với Tết Nhâm Dần 2022 giảm 24 vụ, tương đương 39,34%), đã khám phá 31/37 vụ (đạt 83,87%); bắt giữ 72 người... Với kết quả trên, Thiếu tướng Trần Đức Tài đã biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng. Ông chỉ đạo các đơn vị, địa phương thời gian tới phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm. Công an tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách, xử lý những trường hợp vận chuyển hành khách quá số lượng, xe dù, bến cóc. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống cháy, nổ…