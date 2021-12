Nhiệt tình lo hậu sự cho nạn nhân, kẻ thủ ác không ngờ bị lộ bởi 1 tình tiết ngớ ngẩn

Giữa đêm mưa giông, trong ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt trên ngọn đồi heo hút, đã xảy ra một vụ giết người kinh hoàng, gây chấn động dư luận trong suốt một thời gian dài…

Đối tượng Năm và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Linh cảm của người mẹ già

Mbặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong tiềm thức của những người dân sinh sống tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vẫn không thể nào quên được vụ giết người, phân xác phi tang dưới con suối Mã Lâm gây rúng động dư luận năm 2015.

Theo hồ sơ tư liệu, sáng 26/9/2015, trong quá trình đi hái rau dại, chị Nguyễn Thị Luân (người địa phương) rụng rời chân tay khi phát hiện ra một phần thi thể người trôi nổi dưới suối Mã Lâm ở khu vực gần nhà.

Không giữ được bình tĩnh, chị Luân vội vàng chạy về nhà thông báo sự việc với người thân.

Điều trùng hợp là trước đó gần 1 tuần, anh trai ruột của chị Luân là Nguyễn Văn Điểm (SN 1973) đột nhiên mất tích đầy bí ẩn, không để lại bất cứ thông tin gì khiến gia đình, người thân hết sức lo lắng.

Với linh cảm bất an của đáng sinh thành, mẹ anh Điểm đã nhờ người thân, bà con lối xóm đi ngược con suối Mã Lâm để tìm kiếm thêm những phần thi thể còn lại với niềm tin, dù chỉ là mong manh rằng, người chết không phải là con mình.

Cũng trong lúc này, sự việc được thông báo tới cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện phát hiện ra nhiều bộ phận người đựng trong bao tải trôi nổi dưới suối. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã đích thân tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Nơi xảy ra vụ án mạng là địa bàn xa xôi, hẻo lánh, mật độ dân cư thưa thớt, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Vụ việc gây rúng động trên thu hút rất đông người dân địa phương kéo tới theo dõi.

Sau khi các phần thi thể được tập hợp, công an nhanh chóng tiến hành xác minh danh tính nạn nhân. Tại địa bàn xã Nam Dương khi đó chỉ có duy nhất trường hợp anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973) mất tích. Quá trình nhận dạng, từ vết sẹo đặc trưng tại phần chân của nạn nhân, người mẹ già nua, với khuôn mặt khắc khổ, khẳng định đó chính là anh Điểm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra khẳng định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Điểm. Anh này đã bị hung thủ sát hại, phân xác rồi phi tang xuống suối Mã Lâm.

Đêm mưa giông định mệnh

Chân dung nạn nhân xấu số nhanh chóng được cơ quan công an dựng lên để nhằm có một cái nhìn tổng thể. Được biết, trong quá khứ, anh Điểm từng có một tiền án về tội "Giết người" và ra tù năm 2005. Sau khi trở về địa phương, anh Điểm không lập gia đình, mà ra ở riêng tại một ngôi nhà nhỏ, nằm biệt lập trên quả đồi. Thỉnh thoảng, mẹ nạn nhân tiếp tế lương thực cho con trai.

Các giả thiết về động cơ gây án của hung thủ được cơ quan điều tra đưa ra để phân tích mổ xẻ như: Giết người, cướp tài sản; trả thù do mâu thuẫn; nợ nần hoặc ghen tuông tình ái. Tuy vậy, sau khi kiểm tra nơi ở của nạn nhân, công an loại trừ ngay khả năng đây là một vụ giết người, cướp tài sản, do anh Điểm không có gì ngoài vài bộ quần áo cũ trong nhà.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, anh Điểm thường ngày chỉ quanh quẩn tại vài quán rượu ở địa phương, chẳng đi xa bao giờ. Việc giao tiếp cũng chỉ với những người quen biết. Mặt khác, nơi xảy ra vụ án mạng có địa hình ra vào vô cùng hiểm trở, khả năng hung thủ từ nơi khác tới và có thời gian ra tay tàn độc, phi tang xác bài bản rất khó xảy ra.

Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành rà soát các đối tượng có dấu hiệu hình sự, rượu chè và đặc biệt có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Sau quá trình sàng lọc thông tin, Ban chuyên án thấy nổi cộm lên đối tượng Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú cùng thôn Nam Điện, xã Nam Dương). Điều đáng nói, lúc đầu, Năm còn chủ động cung cấp thông tin liên quan tới nạn nhân cho cơ quan chức năng. Theo lời Năm, ngày 20/9, ông ta có gặp và uống một chén rượu với anh Điểm tại quán nhậu trong thôn, sau đó đường ai nấy đi.

Tuy nhiên theo một nguồn tin tố giác, đêm mưa giông 20/9, trong nhà của Đỗ Văn Năm xuất hiện tiếng cãi vã, xô xát.

Từ những dấu hiệu bất thường trên, chiều 27/9, cơ quan điều tra triệu tập Đỗ Văn Năm để lấy lời khai. Trước những tình tiết không thể lý giải, cuối cùng Năm đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi uống rượu tại quán, anh Điểm cầm nửa chai xách về nhà Năm. Khi đã say, anh Điểm có buông lời chửi bới và còn dọa đập bàn thờ nhà Năm. Bức xúc, Năm giả vờ xin đi thắp nén hương, rồi xuống bếp lấy búa lên và bất ngờ đập nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó phân xác anh Điểm đem đi phi tang. Ngay sau khi bị bắt, Đỗ Văn Năm luôn mồm xin được chết.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Năm là đối tượng có 3 tiền án, cụ thể: Năm 1981, bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) xét xử 4 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 1987, bị TAND huyện Lục Ngạn xét xử 4 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2012, bị TAND huyện Lục Ngạn xét xử 2 năm 6 tháng tù tội "Sản xuất trái phép vũ khí quân dụng". Năm cải tạo tại trại giam Thanh Phong và ra trại năm 2014. Điều đáng nói Năm là chú rể của nạn nhân Nguyễn Văn Điểm.

Với tội ác tàn độc đã gây ra, sau đó đối tượng Đỗ Văn Năm đã phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất tới từ cơ quan pháp luật. Vụ án tuy khép lại, nhưng nỗi đau của người thân nạn nhân có lẽ sẽ còn theo đến hết phần đời còn lại.

