Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, chủ tịch phường bị chém

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 15:21 PM (GMT+7)

Trong khi dẫn đoàn công tác đi kiểm tra và nhắc nhở người dân địa phương thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang, ông Thuận bất ngờ bị một đối tượng dùng dao tấn công.

Trần Văn Sơn tại trụ sở công an.

Ngày 5/4, UBND phường Nhị Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu vừa bị một đối tượng dùng dao tấn công khi đang dẫn đoàn công tác kiểm tra và nhắc nhở người dân thực hiện quy định đeo khẩu trang.

Thông tin ban đầu khoảng 8h30 cùng ngày, ông Đoàn Văn Thuận dẫn đoàn công tác đến kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang theo quy định tại khu dân cư số 3 phố Nhị Châu, phường Nhị Châu.

Lúc này, một thanh niên ở trong nhà bất ngờ cầm dao lao ra chém vào phần cổ của ông Thuận. Cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh chóng ngăn cản, khống chế kịp thời đối tượng này, may mắn ông Thuận không bị thương. Nam thanh niên nói trên được đưa về trụ sở Công an phường Nhị Châu ngay sau khi bị khống chế.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận là Trần Văn Sơn (trú phường Nhị Châu), mới mãn hạn tù và trở về địa phương cách đây không lâu do liên quan đến ma túy. Mẹ ruột Sơn đang bán rau tại khu phố Nhị Châu.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Hải Dương để tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật.

