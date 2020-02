Nhắc nhở xe đậu chắn lối vào nhà, bác sĩ bị đánh bầm dập

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 20:00 PM (GMT+7)

Nhắc nhở các phương tiện vào quán trà chanh đậu chắn hết lối vào nhà, bác sĩ N., trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An, đã bị một nhóm người xông vào đánh tới tấp, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1-2, thông tin từ Công an thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết hiện đơn vị này đã bàn giao hồ sơ cho công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc một người dân trên địa bàn bị đánh nhập viện khi nhắc nhở các phương tiện đậu chắn lối ra vào nhà.

Trước đó, vào ngày 30-1, ông T.D.N. (SN 1965, trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An; là bác sĩ đang công tác Trạm Y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) đi làm về nhà thì phát hiện nhiều phương tiện vào quán trà chanh cạnh nhà đậu chắn kín cổng ra vào, nên xuống xe nói chuyện. Trong lúc nhắc nhở, bác sĩ N. bất ngờ bị một người trong quán lao ra đánh tới tấp.

Bác sĩ N. bị đánh bị thương vùng mặt, phải nhập viện

Phát hiện sự việc, người dân đã đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương ở vùng mặt. Do nạn nhân sau đó có nhiều dấu hiệu diễn biến phức tạp nên đã được người thân chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục được điều trị.

Theo người thân của bác sĩ N., từ khi quán trà chanh khai trương đã thường xuyên dùng loa có âm thanh lớn để hát khiến nhiều người dân trong vùng bức xúc. Ngoài ra, từ khi hoạt động nhiều phương tiện vào quán trà chanh dựng chắn hết lối đi, dù gia đình bác sĩ N. nhắc nhở nhưng vẫn không khắc phục.

Liên quan đến tình trạng trên, Công an thị trấn Tân Kỳ cũng xác nhận đã cùng các ban ngành xuống lập biên bản với chủ quán trà chanh vì việc sử dụng loa ồn ào và chủ quán cam kết không tái phạm.

