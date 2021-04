Người yêu bỏ rơi, 2 cô gái sang Trung Quốc sinh con để bán

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã ngăn chặn vụ bán bào thai, đưa ba phụ nữ đang mang bầu từ Trung Quốc trở về quê nhà an toàn.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đưa ba phụ nữ đang mang bầu về trao trả cho gia đình ở huyện Kỳ Sơn.

Trong đó, Lữ Thị N. (18 tuổi) đang mang bầu tháng thứ 5; chị Ven Mẹ Tr. (33 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) mang bầu 7 tháng; chị Moong Thị S. (26 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) mang bầu tháng thứ 9 sắp sinh.

Ba người đang mang bầu được đưa về đến Nghệ An an toàn.

Cả ba bà bầu nêu trên được đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để chờ sinh con, sau đó sẽ bán con ở Trung Quốc.

Ngày 1-4, ba chị N,. Tr. và S. gặp nhau tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm đi sâu vào nội địa sinh và bán con thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khi ba phụ nữ này được đưa về Việt Nam, cơ quan chức năng đưa cả ba đến địa điểm cách ly phòng, chống COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau thời gian cách ly y tế theo quy định, ba bà bầu được đưa về Nghệ An an toàn.

Khi được hỏi vì sao đi bán bào thai trong bụng, chị Tr. cho biết chồng mất cách đây bốn tháng vì bệnh hiểm nghèo, Tr. lại đang mang bầu và nuôi con nhỏ. Lo sợ không nuôi được hai con, Tr. theo đường dây sang Trung Quốc để sinh và bán con rồi mới trở về quê.

Còn N. có thai nhưng gia đình người yêu ngăn cản chuyện cưới xin. Bạn trai cũng không cưới, N. tìm cách đi bán… bào thai.

Trong khi đó, chị S. bị người yêu bỏ rơi khi bụng bầu ngày càng lớn. Các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đã đưa S. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để chờ ngày sinh nở, bán con.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra các đường dây đưa người vượt biên ra nước ngoài trái phép để bán bào thai nêu trên.

