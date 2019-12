Bị anh rể đòi dứt tình, cô gái 25 tuổi cho hóa chất vào trà sữa đầu độc chị họ

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 07:12 AM (GMT+7)

Bị anh rể yêu cầu cắt đứt tình cảm, Trang đã lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình.

Ngày 29-12, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H. (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Trước đó, ngày 3-12, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo, chị N.T. H., đang công tác tại Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Qua đó, Công an TP Thái Bình nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.. Từ những thông tin thu thập được, ngày 26-12, Công an TP Thái Bình triệu tập Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) lên trụ sở làm việc. Bước đầu, Trang khai nhận có liên quan tới cái chết của chị H..

Theo thông tin ban đầu, do Trang và anh rể là P.V.Q. (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian. Tuy nhiên, gần đây, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Không đồng ý, Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình (vợ anh Q.) là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng (chưa rõ là chất gì) rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi "biếu" chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3-12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

