Người phụ nữ chết bí ẩn trong phòng nghỉ và hành trình truy bắt gã bạn trai độc ác

Thứ Năm, ngày 12/05/2022 19:00 PM (GMT+7)

Đã quá giờ trả phòng, vậy mà cặp khách vẫn chưa xuất hiện. Dự cảm có chuyện chẳng lành, nhân viên lễ tân "lật đật" chạy lên thì phát hiện khách nữ nằm chết trên giường.

Vị khách "quá giờ"

Khoảng 6h ngày 21/3/2021, nhân viên nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) đến để thay ca. Quá giờ trả phòng mà cặp nam nữ thuê từ chiều tối hôm trước vẫn chưa xuống. Cậu lễ tân lấy điện thoại gọi lên. Thật kỳ lạ, sáng "bảnh mắt" ra rồi mà "đôi kia" làm gì không nghe máy. Thoáng chút giật mình, cậu lễ tân "lật đật" chạy nhanh theo cầu thang, tìm đến căn phòng nghi vấn.

Khi cánh cửa được mở ra, bên trong là cảnh tượng gây ám ảnh, vị khách nữ nằm bất động dưới đất trong tình trạng lõa thể. Xung quanh đồ đạc xô đổ. Vị khách nam đi cùng thì biến mất từ bao giờ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng của Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng lập tức có mặt. Nạn nhân nữ giới được xác định đã tử vong nhiều giờ trước. Trên cơ thể xuất hiện vết bầm tím ở vùng cổ. Cơ quan giám định kết luận, nạn nhân tử vong vì ngạt thở do bị chèn ép đường hô hấp.

Tiến hành rà soát, cơ quan công an không phát hiện được bất cứ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân.

Nhưng dấu hiệu tại hiện trường cho thấy đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Tuy nhiên, việc chưa thể xác định được danh tính nạn nhân đã khiến công tác truy tìm hung thủ gặp vô vàn khó khăn.

Gã bạn trai bí ẩn

Tổ trinh sát khai thác thông tin từ nhân viên lễ tân nhà nghỉ đã không thu được kết quả gì nhiều. Vào thời điểm nạn nhân và bạn trai đến thuê phòng, nhân viên đã không lấy thông tin của họ, chính vì thế, việc xác định danh tính là chưa thể thực hiện.

Người đàn ông đi cùng nạn nhân đã biến mất khi vụ án được phát hiện lập tức trở thành nghi phạm số 1. Thế nhưng anh ta là ai, ở đâu? Lại là câu hỏi vô cùng khó trả lời lúc này của các điều tra viên Công an Hải Phòng.

Đội ngũ Kỹ thuật Hình sự đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp giám định nghiệp vụ. Chỉ ít lâu sau, nạn nhân được xác định là chị H.T.B (SN 1977, trú tại TP Hải Phòng).

Khi tìm hiểu về nhân thân chị H, các trinh sát nắm được, chị này hiện có gia đình và đang làm công nhân trên địa bàn thành phố.

Trong cuộc sống thường nhật, chị H không xuất phát mâu thuẫn với ai. Tuy vậy, chị này có mối quan hệ "nhạy cảm" với một người đàn ông tên là Nguyễn Việt Hùng (SN 1983, ở Cầu Tre, Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tiến hành trích xuất camera tại nhà nghỉ, các trinh sát nhận định người đàn ông đi cùng nạn nhân vào chiều 20/3 chính là Hùng. Thời điểm các trinh sát tìm đến, Hùng không ở nơi cứ trú.

Trong khi đang truy tìm thì các điều tra viên nhận được tin đối tượng Hùng đang được điều trị tại bệnh viện. Lý do là sáng 21/3, sau khi rời nhà nghỉ, Hùng đã tham gia vụ đánh nhau tại quận Lê Chân (TP Hải Phòng). Do bị thương nên Hùng được người dân và công an sở tại đưa đi điều trị.

Đến chiều 21/3, Hùng bị bắt giữ ngay khi hắn còn đang ở trên giường bệnh.

Ác tính vì mâu thuẫn tiền bạc

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm "ngoài luồng" với chị B.

Khoảng 18h10 ngày 20/3, sau khi tan làm chị B và Hùng đã đến nhà nghỉ trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) để thuê phòng cùng nhau.

Sau khoảng khắc "gần gũi", chị B có nhắc đến số tiền Hùng vay mình trước đây nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Hùng lạnh lùng đánh và bóp cổ chị B cho tới khi thấy người phụ nữ này nằm im.

Đối tượng Hùng (ảnh tư liệu)

Biết chị B đã chết, Hùng lục lọi lấy đi của nạn nhân một điện thoại di động, 1 lắc đeo tay cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân và bỏ trốn.

Sau này, Hùng đã chỉ và cơ quan điều tra thu được chiếc điện thoại của chị B bị Hùng ném phi tang ở khu vực bãi đất trống chân cầu An Đông. Chiếc lắc tay thì được một y tá bệnh viện nhặt dưới gầm giường Hùng nằm điều trị và giao nộp cho công an.

Như vậy, chỉ sau ít giờ đồng hồ kể từ khi vụ án được phát hiện, Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ bắt giữ được hung thủ. Mặc dù khi gây án, Hùng đã cố tình lấy đi toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại của nạn nhân hòng che giấu hành vi phạm tội của mình.

Với tội ác ghê rợn của mình rồi đây Hùng sẽ phải đối mặt với một phán quyết nghiêm minh của pháp luật.

