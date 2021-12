Người phụ nữ bị "người yêu qua mạng" lừa 150 triệu để... chơi game bắn cá

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021 14:16 PM (GMT+7)

Trong thời gian trò chuyện, gã tâm sự do gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền xoay xở nên hỏi mượn chị C. số tiền 150 triệu đồng.

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thới (38 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Thới

Trước đó, Công an huyện Duyên Hải nhận được tin báo của bị hại về việc bị 1 người quen qua mạng Zalo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và nhanh chóng thu thập thông tin, xác minh vụ việc.

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 10/2021, chị T.T.C. (34 tuổi, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) tình cờ quen với 1 người có tài khoản Zalo tên “Con là tất cả”, tự xưng tên Nguyễn Văn Hùng, đang làm quản lý tại một công ty xăng dầu ở TP.Cần Thơ.

Trong thời gian trò chuyện, gã này xây dựng tình cảm và tạo niềm tin với chị C. Sau đó, tên này tâm sự do gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền xoay xở nên hỏi mượn chị C. số tiền 150 triệu đồng. Sau khi chị C. chuyển tiền vào số tài khoản do gã này cung cấp thì không liên lạc được.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Duyên Hải xác định chủ tài khoản “Con là tất cả” là Lê Văn Thới và phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bắt giữ Thới.

Bước đầu, Thới thừa nhận có liên quan đến vụ việc trên. Số tiền 150 triệu đồng lừa được của chị C., gã này đã “nướng” vào game bắn cá.

Được biết, Thới là đối tượng ma túy, cờ bạc và nghiện game bắn cá, sống cùng với bạn gái tại thị trấn Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ. Sau khi lừa được chị C., Thới quay về nhà tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

