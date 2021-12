Kêu gọi đầu tư dự án ảo, "nữ quái" lừa hơn 2,6 tỷ đồng của 70 người

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021 09:31 AM (GMT+7)

Với thủ đoạn kêu gọi tham gia đầu tư Dự án “An sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện” có lợi nhuận cao, đối tượng Thân Thị Yến Hằng Nga đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng trên 2,6 tỷ đồng của 70 người dân ở Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình và Hà Nội.

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thân Thị Yến Hằng Nga (SN 1972) trú ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi “Lừa dảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an thị xã Duy Tiên nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kêu gọi tham gia đầu tư Dự án “An sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện” có lợi nhuận cao.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Thân Thị Yến Hằng Nga.

Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết và cắt liên lạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội điều tra Tổng hợp, Công an thị xã Duy Tiên đã vào cuộc, nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt được đối tượng lừa đảo Thân Thị Yến Hằng Nga.

Qua đấu tranh, Nga khai nhận do cần tiền để kinh doanh, buôn bán ngoại tệ nên đã tự nghĩ ra Dự án “An sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện” để kêu gọi người dân tham gia đóng góp. Chỉ từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2021, Nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 70 bị hại trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình và TP Hà Nội với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

