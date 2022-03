Người chồng bị đâm tử vong sau khi cãi cọ, đánh nhau với vợ

Nghe tiếng hô hoán của người vợ, hàng xóm chạy sang thì thấy người chồng nằm bất động vì bị dao dâm trúng vùng ngực.

Sáng 12-3, một nguồn tin cho biết khoảng 22 giờ ngày 11-3, Công an phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại kiệt 60, đường Trần Cao Vân, khu phố 9 khiến một người tử vong.

Nạn nhận là ông Nguyễn Đạo L. (53 tuổi; làm bảo vệ), bị dao đâm trúng vùng ngực, tử vong tại chỗ.

Người thân đang lo hậu sự cho ông L.

Theo người dân địa phương, giữa ông L. và vợ là bà Nguyễn Thị Xuân T. thường xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn. Bà T. lâu nay có biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần. Trước đó, vào chiều 11-3, vợ chồng ông L. cũng xảy ra cãi cọ, đánh nhau.

Đến tối cùng ngày, nghe tiếng hô hoán của bà T., hàng xóm chạy sang thì thấy người chồng nằm bất động, bị dao dâm trúng vùng ngực.

Ngay trong đêm 11-3, lực lượng Công an phường 5, Công an tỉnh Quảng Trị đã đến bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Bà T. cũng đã được đưa về cơ quan công an làm việc.

