Kẻ đứng sau điều hành 2 công ty BĐS ở TP HCM có vấn đề về thần kinh

Phải chữa bệnh bắt buộc Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Trần Thị Mỹ Hiền. Hành vi sai phạm của Hiền bị đề nghị truy tố sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. "Mặc dù trước đó được chẩn đoán có bệnh lý trầm cảm nhưng bản thân Hiền rất tinh vi trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất có giá trị lớn, pháp lý nguồn đất phức tạp. Đồng thời, khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, Hiền đã thuyết phục được khách hàng tiếp tục đồng hành với Hiền trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới tố cáo" - Công an TP HCM nhận định.