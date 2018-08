Nghịch tử sát hại cha mẹ ruột khai gì?

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi xảy ra xô xát với em gái, nghịch tử Võ Văn Tuấn về nhà lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu mẹ và cha ruột, làm 2 người này tử vong tại chỗ.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi; ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 7 giờ ngày 10-8, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân tại xã Phú Lộc xảy ra vụ án mạng làm cha mẹ ruột của Tuấn là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi) tử vong, 1 người khác bị thương nặng là chị Hồ Đan Thanh (cháu ruột Tuấn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng đến phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do chấn thương sọ não. Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Quốc Trung

Bước đầu, Tuấn khai nhận vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10-8, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị Hân (ngụ tại địa phương) xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, đánh nhau. Tuấn đã dùng dao đâm chị Hân và bị chị cầm kéo đâm lại trúng bụng. Thấy vậy, người thân liền can ngăn và đưa 2 anh em đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về nhà. Thấy bà Lang đang ngồi rửa chén, nghịch tử này liền lấy khúc gỗ đánh mẹ tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Tuấn cầm khúc gỗ đến giường ngủ của ông Á, tiếp tục đánh cha đến chết. Chị Thanh chứng kiến sự việc tri hô thì liền bị Tuấn rượt đuổi và đánh nhiều cái khiến chị nằm bất động.

Khúc gỗ, hung khí trong vụ án - Ảnh: Quốc Trung

Tuấn có tiền án 8 năm tù về tội hiếp dâm, trở về địa phương vào năm 2016. Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên uống rượu và gây gổ với những người trong gia đình.