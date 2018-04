Nghi phạm sát hại bà bán thịt heo vứt hung khí gần hiện trường vụ án

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 08:31 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm được con dao mà Kim Thành Hưng dùng để sát hại nữ tiểu thương bán thịt heo.

Chiều 27-4, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vào trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức truy tìm và phát hiện hung khí mà Hưng sát hại bà Phan Thị Đ. (56 tuổi; ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, hành nghề bán thịt heo) vào rạng sáng 23-3. Hung khí được tìm thấy là một con dao nhọn (loại dao Thái Lan), dài khoảng 21,5 cm. Nơi phát hiện con dao là khu vực cây cối um tùm nằm cách hiện trường vụ án khoảng 1 km.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng 23-3, người dân phát hiện bà Đ. (sống một mình) chết bên vũng máu ở khu vực sau nhà bếp nên trình báo công an. Qua công tác khám nghiệm, công an xác định bà Đ. bị sát hại bằng 14 nhát dao.

Kim Thành Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hung thủ đã lấy đi hơn 5 lượng vàng và 1 chiếc xe SH của nạn nhân. Trưa cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe SH của bà Đ. cách hiện trường vụ án khoảng 60 km. Riêng Hưng sau khi lấy vàng đã bán được hơn 200 triệu đồng. Đối tượng này liên tục di chuyển qua nhiều nơi như TP HCM, Tây Ninh, các tỉnh ở Tây Nguyên, sau đó trốn sang Campuchia.

Sau khi thông tin về nghi phạm này được đăng tải trên báo chí, người dân sống tại Campuchia phát hiện Hưng đang thuê trọ và thường đánh bạc tại casino nên gọi điện báo Công an tỉnh Trà Vinh. Nhờ sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, các trinh sát đã bắt được Hưng vào ngày 23-4 sau khi nghi phạm này thua sạch tiền tại casino và quay về phòng trọ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.