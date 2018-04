Hành trình truy bắt nghi can giết người bằng 14 nhát dao

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Qua thông tin trên báo chí, người dân sống tại Campuchia đã nhận diện được nghi can sát hại người phụ nữ bán thịt heo bằng 14 nhát dao nên gọi về Công an tỉnh Trà Vinh để trinh sát truy bắt đối tượng.

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào sáng 23-3, người dân phát hiện bà Phan Thị Đ. (56 tuổi; ngụ khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải) chết bên vũng máu sau nhà bếp. Lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm thì phát hiện thi thể bà Đ. bị đâm 14 nhát dao. Tài sản mà bà Đ. bị mất là hơn 5 lượng vàng và chiếc SH. Sau đó, người dân lại thấy chiếc xe của nạn nhân bị bỏ lại bên đường, cách hiện trường vụ án 60 km.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trích xuất camera tuyến đường hung thủ điều khiển xe SH bỏ chạy, trinh sát phát hiện nghi can chính trong vụ án là đối tượng Kim Thành Hưng. Hưng không có vợ con, không nghề nghiệp ổn định, từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2016, Hưng mãn hạn tù và về làm tại lò giết mổ, nơi bà Đ. nhận thịt heo để bán. Vì vậy, Hưng và nạn nhân quen biết nhau. Khi bà Đ. bị giết, Hưng vắng mặt khỏi địa phương nên công an xác định Hưng có liên quan tới vụ án.

Đối tượng này rất ma mãnh khi liên tục thay đổi chỗ trọ, lúc ở TP HCM, khi lên tận Tây Nguyên, rồi qua Tây Ninh nhằm "cắt đuôi" trinh sát. Sau khi mất dấu nghi can, Công an tỉnh Trà Vinh phát đi thông báo nhận dạng nghi can với nhiều đặc điểm như: cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út của bàn tay trái bị cụt 2 đốt và công bố số điện thoại của Công an tỉnh Trà Vinh để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về đối tượng.

Kim Thành Hưng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Khi thông tin này được đăng tải trên báo, đài, điều tra viên nhận được nhiều cuộc điện thoại của người dân. Đến rạng sáng 22-4, một người dân sống tại Campuchia gọi cho điều tra viên nói rằng phát hiện người đàn ông có đặc điểm giống mô tả trên báo. Người này thường lui tới casino và thuê trọ tại một nơi ở Campuchia.

Nhận được tin báo này, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, và sự hỗ trợ nhiệt tình của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, tối 23-4, sau khi thua sạch tiền ở sòng bạc và quay về phòng trọ, Hưng bị công an bắt sau 30 ngày lẩn trốn.

UBND tỉnh Trà Vinh có bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng giết người, cướp tài sản trong vụ án nói trên.