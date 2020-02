Nghi phạm ôm lựu đạn cố thủ ở TPHCM bắn vào công an khi bị truy bắt

Ngày 2/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, ngụ quận 10) là đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ vào tối 30/1 và rạng sáng 31/1 ở quận 10, TP.HCM.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Chinh đã cướp xe máy của người dân ở huyện Định Quán và bị lực lượng công an vây bắt. Trong quá trình bị vây bắt, Chinh dùng súng chống trả quyết liệt và chạy lên đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị công an khống chế.

Tại thời điểm vây bắt, đối tượng Chinh cũng nổ súng về phía công an nhưng không có chiến sĩ nào bị thương. Sau khi khống chế bắt giữ được Chinh, công an đã đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Trước đó, chiều 30/1, trinh sát công an phường 9, quận 10, TP.HCM đi tuần tra tới trước căn nhà 289 đường Lý Thái Tổ thì phát hiện 1 người đàn ông đứng gần 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Người đàn ông không chấp hành mà chống đối và cởi áo. Lúc này, công an phát hiện bên trong áo có vật nghi là lựu đạn nên đã tản ra báo cho các đơn vị liên quan.

Khi công an tới hiện trường thì người đàn ông chạy vào căn nhà kế bên ngân hàng Đông Á cố thủ. Công an tiến hành phong tỏa đoạn đường Lý Thái Tổ để phục vụ việc vây bắt đối tượng.

Đến 18h cùng ngày, nhiều đơn vị Công an TP.HCM đã có mặt, thuyết phục người đàn ông ra ngoài nhưng vẫn không được. Vụ việc khiến nhiều người dân xúm lại theo dõi.

Từ 19h ngày 30/1 đến 4h ngày 31/1, các trinh sát tiến hành tiếp cận căn nhà nhưng không thành công. Dù cho lực lượng dùng loa vận động nhưng người đàn ông vẫn cố thủ bên trong. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên công an đã phong tỏa không cho các phương tiện lưu thông qua để thực hiện công tác vây bắt đối tượng.

Đồng thời, lực lượng điện lực đã có mặt, tiến hành phối hợp cắt điện nhà của đối tượng đang cố thủ. Quá trình này công an xác định đối tượng cố thủ là Chinh.

Sáng 31/1, trinh sát công an ập vào căn nhà nơi đối tượng cố thủ thì không còn thấy đối tượng. Khám xét, công an thu nhiều tang vật như: súng hơi bắn đạn bị, hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, nhiều dao, mã tấu, nỏ để sử dụng ma túy đá, búa, kìm, 3 BKS xe máy các tỉnh khác nhau, một số giấy tờ…

Đáng nói, công an phát hiện thêm 1 túi vải đen chứa bình ắc quy nối dây điện ra ngoài, 1 hộp giấy chứa ống nhựa hình tròn, 4 ống nhựa khác có tim bằng sợi chỉ nghi là bom tự chế.

