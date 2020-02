Kẻ khiến Công an quận 10 phải phong tỏa một đoạn đường thật sự là ai?

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Công an TP HCM khẳng định đây không phải là vụ đối tượng cướp ngân hàng như một số báo và mạng xã hội đưa tin.

Tin pháp luật Sự kiện:

Công an TP HCM vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Báo chí TP HCM (Sở Thông tin -Truyền thông) đề nghị phối hợp đính chính, làm rõ thông tin liên quan đến vụ phong tỏa, giám sát khu vực nhà 289 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30-1-2020, nhận được nguồn tin của quần chúng về đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại trước nhà số 289 Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10), Công an phường 9 đã cử Tổ công tác gồm 2 người xuống hiện trường.

Khi đến trước căn nhà trên, Tổ công tác phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn như người dân cung cấp nên tiến đến đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đối tượng không chấp hành và bất ngờ móc 1 vật màu đen trong người ra (hình dạng giống khẩu súng ngắn) đe dọa.

Đối tượng Trần Duy Chinh (nguồn ảnh: Công an TP cung cấp)

Tổ công tác đã tản ra để tránh sự tấn công của đối tượng; lúc này đối tượng đã tẩu thoát. Tuy nhiên, do nhận định khả năng đối tượng đã chạy vào nhà số 289/1 Lý Thái Tổ để cố thủ nên Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận huy động lực lượng phong tỏa xung quanh và giải tán người hiếu kỳ tụ tập để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Công an phong tỏa một đoạn đường ở quận 10

Qua xác minh, đối tượng tên Trần Duy Chinh, sinh năm 1971 (thường trú tỉnh Nam Định), có mẹ và vợ đang tạm trú tại phường 9 quận 10.

Trần Duy Chinh là đối tượng hình sự của Công an tỉnh Nam Định, có nhiều tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Trần Duy Chinh, cơ quan Công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế. Hiện Công an TP đang tổ chức truy tìm đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc trên, một số báo và mạng xã hội đưa nhiều tin không đúng sự thật khi chưa xác minh làm rõ vụ việc, đưa tin theo hướng nhận định, phán đoán đây là vụ đối tượng cướp ngân hàng, thậm chí có thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng đây là đối tượng trong vụ nổ súng tại Củ Chi.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ke-khien-cong-an-quan-10-phai-phong-toa-mot-doan-duong-su-that-la-ai-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ke-khien-cong-an-quan-10-phai-phong-toa-mot-doan-duong-su-that-la-ai-20200201153901158.htm