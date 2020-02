Bắt nghi can ôm vũ khí cố thủ ở TP.HCM chạy về Đồng Nai

Trưa 2-2, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai), công an tỉnh Đồng Nai kết hợp công an quận 10 (TP.HCM) bắt giữ Trần Duy Chinh (49 tuổi, nghi can cố thủ trong nhà ở quận 10) tại khu rừng ở huyện Tân Phú sau hơn 2 ngày bỏ trốn.

"Khi phát hiện nghi can, các trinh sát đã bao vây và nổ súng nhưng không ai bị thương. Nghi can bị bắt giữ cùng khẩu súng quân dụng, nhiều viên đạn và một quả lựu đạn", đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Nghi can Chinh bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai khi đang trên đường lẩn trốn.

Theo một nguồn tin, trên đường bỏ chạy trốn nghi can đã cướp một xe máy. Lúc này các trinh sát công an quận 10 theo dõi bám theo truy bắt. Khi nghi can chạy trốn đến khu vực rừng giáp gianh hai xã Phú Điền và Phú Thanh (huyện Tân Phú) thì các trinh sát bao vây nổ súng uy hiếp để bắt giữ.

Trước đó, vào chiều 30-1, nhận được nguồn tin của quần chúng về đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại trước nhà số 289 Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10), Công an đã xuống hiện trường và phát hiện Chinh có biểu hiện nghi vấn nên tiến đến đề nghị kiểm tra, thì nghi can bất ngờ móc súng ngắn đe dọa. Sau đó nghi can chạy vào nhà cố thủ sau đó bỏ trốn.

Chinh là nghi can có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Chinh, cơ quan công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế.

