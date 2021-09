Nghi phạm gây ra vụ thi thể lìa đầu tại quận 7 âm tính với ma túy

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 08:22 AM (GMT+7)

Giữa nạn nhân và nghi phạm từng có mâu thuẫn về tiền bạc…

Đến gần 0 giờ ngày 26-9, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an quận 7, Công an TP.HCM, Viện kiểm sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng thi thể lìa đầu xảy ra ở địa bàn quận này.

Công an cũng đã đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nghi phạm bị tạm giữ là Tr. H (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Kết quả kiểm tra nhanh, H âm tính với ma tuý, âm tính với COVID-19 và không sử dụng rượu bia.

Nghi phạm bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định hung khí H gây án là một con dao dài hơn 30cm. Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, phần đầu bị lìa khỏi cơ thể.

Theo nguồn tin của PLO, nạn nhân là người thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Đồng thời nạn nhân cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét để nuôi gà.

Nguồn tin này cũng cho biết giữa H và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Đến rạng sáng 27-9, công an vẫn đang lấy lời khai với nghi phạm.

Đến khoảng 23 giờ, công an đã đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TS

Như PLO đã thông tin, chiều 26-9, người dân tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện phần đầu người trên mặt đường, cách đó không xa là phần thi thể nằm trong chuồng gà.

Thời điểm xảy ra vụ việc người dân chứng kiến nghi phạm cố thủ trong nhà nên trình báo công an. Lực lượng Công an phường Tân Hưng và Công an quận 7 sau đó nhanh chóng có mặt khống chế nghi phạm đưa về trụ sở.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-pham-gay-ra-vu-thi-the-lia-dau-tai-quan-7-am-tinh-voi-ma-tuy...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-pham-gay-ra-vu-thi-the-lia-dau-tai-quan-7-am-tinh-voi-ma-tuy-1017929.html