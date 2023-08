Nghi án mẹ cùng người tình bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong

Ngày 17-8, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chuyển hồ sơ lên công an tỉnh vụ án cháu trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do mẹ ruột và cha dượng bạo hành.

Thông tin ban đầu, sáng 16-8, công an huyện Long Điền tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, con của T.H.B.L (15 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tử vong với nhiều vết bầm tím trên người.

Công an huyện Long Điền đã tới hiện trường là nhà của Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, người tình của B.L) tại thị trấn Long Điền để làm việc. Bước đầu, cả 2 thừa nhận bạo hành cháu bé.

Cháu bé được xác định tử vong từ chiều 15-8 với nhiều vết thương trên vùng mặt, có dấu hiệu gãy tay. Trưa cùng ngày, Công an huyện Long Điền tiến hành đưa chị T.H.B.L. và Nguyễn Tuấn Anh về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Cơ quan điều tra xuống nhà Tuấn Anh sau khi nhận được tin báo.

Theo người dân địa phương, thời gian mang bầu họ thấy B.L. về ở cùng nhà với người tình. Sau đó, B.L sinh con và sống cùng Tuấn Anh tại thị trấn Đất Đỏ.

Theo tìm hiểu, ngày 17-7, cháu bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31-7, cháu được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Chiều 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng 2, Viện KSND Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã làm việc đối với người mẹ cùng nhân tình.

