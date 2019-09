Chồng ngáo đá khống chế vợ con nhiều giờ, đâm trọng thương Phó trưởng công an xã

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:48 PM (GMT+7)

Sau khi khống chế, uy hiếp tính mạng của vợ và 3 con nhỏ, đối tượng còn dùng dao tấn công lực lượng công an.

Nguyễn Văn Hiển tại trụ sở công an.



Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiển (30 tuổi, trú xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn) về hành vi khống chế, đe doạ tính mạng của vợ cùng ba con nhỏ và đâm trọng thương một Phó trưởng Công an xã Hương Mạc.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 16/9, nhận được tin báo của Công an xã Hương Mạc về việc đối tượng Nguyễn Văn Hiển có biểu hiện ngáo đá, dùng dao khống chế người thân tại nhà riêng, Công an thị xã Từ Sơn đã nhanh chóng xuống hiện trường.

Đại úy Dân đang được điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng Công an và gia đình đã thuyết phục, vận động Hiển buông bỏ dao, thả vợ con. Sau khoảng 3h đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công vợ và 3 con nhỏ của đối tượng.

Chưa dừng lại, Hiển bỏ chạy ra ngoài, chửi bới, hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an. Lúc này, Đại úy Lâm Đăng Dân, Phó trưởng công an xã Hương Mạc đã đuổi theo khống chế và bị Hiển dùng dao đâm vào sườn trái khiến Đại úy Dân bị thương phải đi cấp cứu.

Nguyễn Văn Hiển đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.