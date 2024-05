Nam diễn viên phim truyền hình tự xưng cán bộ Viện kiểm sát để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, bị cáo Hưng từng tham gia diễn xuất một số bộ phim truyền hình.

Quá trình xét xử cho thấy, qua quen biết xã hội, nhóm anh Nguyễn Đình T. (SN 1989, ở tỉnh Quảng Nam) quen biết Nguyễn Duy Hưng. Hưng giới thiệu mình tên là Lê Minh (tên nhân vật trong một bộ phim truyền hình do Hưng thủ vai).

Nguyễn Duy Hưng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cùng với đó, bị cáo giới thiệu bản thân làm ở Cục điều tra Viện KSND Tối cao. Thậm chí, Hưng tự nhận là Phó vụ trưởng Vụ 1, thuộc Viện KSND Tối cao và có khả năng xin được việc làm hoặc giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật.

Tin tưởng nên nhóm anh T. đã đưa cho Hưng hơn 1,8 tỷ đồng để nhờ xin việc, nhờ “chạy” tại ngoại… nhưng bị chiếm đoạt.

Cụ thể, đầu tháng 2-2022, Hưng được một người bạn ở TP.HCM nói có 2 suất ngoại giao làm lái xe thuộc một cục nghiệp vụ, Bộ Công an tại miền Nam và miền Bắc, ký hợp đồng dài hạn. Từ thông tin này, Hưng nói ai có nhu cầu xin việc sẽ giúp, chi phí khoảng 5.000 USD. Anh T. nhờ Hưng xin giúp cho cháu trai ở Quảng Nam.

Hưng đồng ý, yêu cầu anh T. chuẩn bị hồ sơ xin việc và 185 triệu đồng. Bị cáo hứa hẹn sau 1 – 2 tháng sẽ có quyết định đi làm. Khi đó, bị cáo lấy tên là Lê Minh nhưng lại cung cấp số tài khoản tên Nguyễn Duy Hưng. Bị cáo giải thích đây là số tài khoản của con trai mình.

Tin tưởng Hưng nên anh T. đã chuyển số tiền trên. Hưng khai nhận chuyển số tiền trên cho cháu ruột để nhờ thanh toán tiền mua rượu ngoại, thuốc lá, trả tiền ăn tại các nhà hàng. Tiếp tục lấy tên giả, Hưng chiếm đoạt 300 triệu đồng của anh T. khi anh này có người bạn muốn xin tại ngoại cho người thân.

Chưa hết, thông qua anh T., anh Hoàng Đức Ch. nhờ Hưng xin cho vợ mình làm việc tại Hội sở Ngân hàng Vietcombank. Khi đó, vợ anh Ch. đang làm việc tại một ngân hàng nhưng sắp bị điều chuyển đi chi nhánh xa.

Thấy Hưng giới thiệu làm ở Cục điều tra Viện KSND Tối cao nên anh Ch. nhờ vả bị cáo. Hưng bảo anh Ch. chuẩn bị chi phí để đi liên hệ. Hưng nói chi phí từ 500-600 triệu đồng.

Ngày 11-5-2022, Hưng liên lạc với anh Ch. nói có thể xin vào làm tại Cục Tài chính – Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư… nhưng vợ anh này vẫn nói có nguyện vọng xin vào Hội sở Vietcombank.

Hưng yêu cầu bị hại chuẩn bị trước 15.000 USD để đi quan hệ, hứa hẹn sau 1 tháng vợ anh Ch. có quyết định đi làm, nếu không bị cáo sẽ trả lại tiền. Do tin tưởng nên anh Ch. chuyển 345 triệu đồng cho Hưng. Sau đó, không thấy vợ đi làm, anh Ch. thúc giục thì Hưng mới trả lại 85 triệu đồng.

Nạn nhân thiệt hại nặng nề nhất là anh Vương Toàn C. (ở Hà Nội) bị Hưng chiếm đoạt 1 tỷ đồng khi nhờ bị cáo giúp kháng nghị bản án xét xử Nguyễn Mạnh Tuấn về tội “Tổ chức sử dụng chất ma túy”.

Trường hợp này khá kỳ cục khi anh C. có người cháu là Ngô Minh Hiệp bị TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) xử phạt 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Anh C. thấy vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn (ở TPHCM) có hành vi tương tự với vụ án của Hiệp nhưng Tuấn chỉ bị xử phạt 5 năm tù.

Tháng 9-2022, anh C. hẹn gặp Hưng và nhờ bị cáo hỏi giúp thông tin về vụ án của Tuấn. Lúc này, Hưng nói nếu vụ án ở TP HCM Hưng có thể giúp kháng nghị xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên muốn làm được phải vào TP HCM và mất chi phí đi lại nên anh C. phải chuẩn bị cho Hưng 1 tỷ đồng.

Do muốn tạo quan hệ với Hưng và kiểm tra khả năng của bị cáo để sau này nhờ giúp trường hợp của Hiệp được giảm án nên anh C. đã đồng ý đưa cho Hưng số tiền trên. Hưng hẹn sau 15 ngày có kết quả kháng nghị nhưng quá thời hạn trên anh C. tìm hiểu, biết vụ án trên không bị kháng nghị.

Anh C. nghi ngờ Hưng không có khả năng nên đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 200 triệu đồng. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng của các bị hại và mới khắc phục 285 triệu đồng nên tiếp tục phải khắc phục số tiền hơn 1,5 tỷ đồng...

