Bộ Công an truy tìm 4 người trong 1 vụ án hối lộ, lừa đảo

Ngày 3-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo tìm bốn người liên quan trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Trong ảnh từ trái sang phải lần lượt là Danh, Hạnh, Duy, My. Ảnh CA

Cụ thể gồm Nguyễn Tuấn Danh (27 tuổi) quê ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tưởng Hữu Hạnh (41 tuổi), quê ở Đồng Tháp; nơi đăng ký thường trú ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Đàm Lê Duy (26 tuổi), quê ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trần Thị Ngọc My (27 tuổi), quê ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo Bộ Công an, đây là những người bị nghi thực hiện tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Khi tìm thấy những người thì đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; số điện thoại: 069.23.42431 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

