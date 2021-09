Mua hồ sơ giả để giúp người thân được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 18:28 PM (GMT+7)

Hai đối tượng bị bắt vì làm giả 06 bộ hồ sơ để bán cho người không thuộc đối tượng ưu tiên sử dụng để tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:24 01/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.429 469.311 11.833 804 1 Hà Nội +51 3.564 46 2 2 TP.HCM +5.368 226.622 9.396 658 3 Bình Dương +3.440 118.228 936 78 4 Long An +594 22.638 289 14 5 Đồng Nai +759 24.525 232 12 6 Tây Ninh +85 5.015 17 1 7 Tiền Giang +194 9.846 271 9 8 Đà Nẵng +55 4.354 36 4 9 An Giang +70 1.988 6 0 10 Đồng Tháp +75 7.040 146 10 11 Khánh Hòa +112 6.612 67 4 12 Bình Thuận +53 2.335 23 0 13 Quảng Bình +103 573 0 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +29 3.499 31 1 15 Đắk Lắk +20 1.085 2 0 16 Nghệ An +57 1.489 2 0 17 Cần Thơ +42 4.086 70 0 18 Kiên Giang +106 1.449 11 0 19 Bến Tre +17 1.768 62 1 20 Phú Yên +23 2.670 30 0 21 Trà Vinh +18 1.309 10 1 22 Bình Phước 0 476 5 3 23 Quảng Ngãi +18 679 0 0 24 Bình Định +15 701 7 0 25 Bạc Liêu +4 151 0 0 26 Sơn La +12 210 0 0 27 Hậu Giang +5 454 2 0 28 Thanh Hóa 0 260 1 0 29 Thừa Thiên Huế +17 655 10 2 30 Ninh Thuận +6 729 7 2 31 Lâm Đồng 0 244 0 0 32 Cà Mau +6 145 1 0 33 Vĩnh Long +7 2.058 52 0 34 Gia Lai +4 480 0 0 35 Quảng Nam +3 475 3 0 36 Đắk Nông +3 287 0 0 37 Hà Tĩnh +1 437 3 0 38 Ninh Bình 0 79 0 0 39 Lào Cai 0 102 1 1 40 Vĩnh Phúc 0 233 3 1 41 Sóc Trăng +20 911 22 0 42 Lạng Sơn +4 198 1 0 43 Bắc Ninh +3 1.858 14 0 44 Bắc Giang 0 5.815 14 0 45 Quảng Trị +20 125 1 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Hải Dương 0 167 1 0 48 Hưng Yên 0 277 1 0 49 Thái Bình 0 73 0 0 50 Hải Phòng 0 27 0 0 51 Nam Định +10 48 1 0 52 Kon Tum 0 25 0 0 53 Phú Thọ 0 22 0 0 54 Điện Biên 0 61 0 0 55 Hà Giang 0 28 0 0 56 Thái Nguyên 0 15 0 0 57 Hòa Bình 0 16 0 0 58 Tuyên Quang 0 2 0 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 01/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 20.249.097 Số mũi tiêm hôm qua 216.003

Đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ việc

Ngày 1/9, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm: Phan Quốc Phong (29 tuổi) và Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định đối với Vũ Thị An (34 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/8 lực lượng chức năng phát hiện một số bộ hồ sơ tiêm ngừa vắc xin tại phường Tân Bình (TP Dĩ An) có dấu hiệu làm giả nên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện bà An mua 04 bộ hồ sơ để tiêm vắc xin từ Phong với giá 3 triệu đồng. Sau đó, bà An đưa số hồ sơ cho một số người quen biết (không thuộc đối tượng tiêm vắc xin) để đi tiêm vaccine thì bị cơ quan công an phát hiện.

Ngoài ra, bà An còn mua 5 giấy đi đường giả từ Phong với số tiền 1,3 triệu đồng.

Kiểm tra các giấy tờ liên quan của người dân

Tại cơ quan công an Ngọc khai nhận đã làm giả các hồ sơ, giấy tờ trên rồi đưa Phong mang đi bán. Cả hai đã thực hiện làm giả và bán 06 bộ hồ sơ tiêm vắc xin và 5 giấy đi đường.

Trong đó, có 3 người đã sử dụng hồ sơ giả để được tiêm vắc xin, 3 người khác đang dùng hồ sơ này để đi tiêm thì bị phát hiện.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-ho-so-gia-de-giup-nguoi-than-duoc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-502021191829...Nguồn: http://danviet.vn/mua-ho-so-gia-de-giup-nguoi-than-duoc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-5020211918294403.htm