Đường dây làm giả giấy khám sức khỏe có sự tham gia của bác sỹ, nhân viên y tế

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 14:33 PM (GMT+7)

Ngày 4/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khám phá thành công đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi cấp Giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Thu (bìa phải ngoài cùng) chứng kiến lực lượng công an khám xét tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An -Ảnh: H. Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2021, các nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã câu kết với các bác sỹ, nhân viên y tế của hai Phòng khám số 83 Tam Thanh và số 257 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn làm giả hơn 100 giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Trường An để trục lợi.

Lực lượng điều tra kiểm tra, khám xét tại Phòng khám đa khoa số 83 Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn -Ảnh: H. Thơ

Thủ đoạn của các đối tượng là cho nhân viên phòng khám tự điền thông tin vào mục nội dung khám và kết luận của các bác sỹ chuyên môn, sau đó đưa cho các bác sỹ ký hoặc sử dụng con dấu khắc sẵn chữ ký và họ tên của các bác sỹ đóng vào để hoàn thiện giấy khám sức khỏe mà không cần người đến khám trực tiếp.

Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn xác định Đặng Hoàng Tâm (SN 1967, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An) và Lương Thị Thu (kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An) đã có hành vi đưa hối lộ cho các sát hạch viên là công chức thuộc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn tại các lớp thi cấp giấy phép lái xe mô tô.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố 9 đối tượng trên về hành vi giả mạo trong công tác và đưa hối lộ được quy định tại Điều 359 và Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An tổ chức lớp đào tạo và thi bằng lái xe mô tô B1, B2 vừa qua có khoảng 260 người. Gần như công việc hoàn thiện hồ sơ đã phó mặc cho các “vệ tinh” (cộng tác viên). Mỗi học viên phải đóng từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng để mua phiếu khám sức khỏe khống kể trên.

Hiện nay, công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

