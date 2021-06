Đường dây làm giả giấy tâm thần cho phạm nhân: Một số cán bộ toà án, công an bị điều tra

6 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù về tội giết người, hối lộ, ma túy… bỗng chốc được đưa đi chữa bệnh rồi bỏ trốn nhờ một đường dây làm giấy tờ giả. Cơ quan tố tụng xác định có trách nhiệm của một số cán bộ toà án, công an, Viện Pháp y tâm thần Trung ương nên đã bóc tách vụ án để điều tra, xử lý.

6 phạm nhân bỏ trốn

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vì Thị Hiếu (SN 1986, ở Thanh Xuân, Hà Nội) án 5 năm tù; Hoàng Văn Sứng (SN 1985, ở Phù Cư, Hưng Yên) 4 năm tù; Ngô Việt Dũng (SN 1995, ở Thanh Ba, Phú Thọ) án 24 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, bị cáo Tăng Văn Tuấn (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) phải nhận 30 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Những người trên bị xác định cùng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) làm giả 42 tài liệu liên quan việc giám định tâm thần cho các bị can, phạm nhân tại Trại giam Thanh Lâm và Trại giam Số 5 Bộ Công an.

Bản thân Nguyễn Thị Mai Anh là đối tượng bị nhiều cơ quan tố tụng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được xác định là mắc bệnh tâm thần. Năm 2016, khi đi chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh bỏ trốn rồi tổ chức đường dây làm giả tài liệu.

Bị cáo Tăng Văn Tuấn có 3 lần nhận là cán bộ TAND tỉnh Thanh Hóa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương để thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan bệnh án của phạm nhân, giúp các bị cáo Hiếu, Sứng làm giả.

Tài liệu giả sau đó được chuyển tới TAND tỉnh Thanh Hóa, Trại giam Thanh Lâm, Trại giam Số 5 để TAND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chữa bệnh bắt buộc với nhiều phạm nhân đang thụ án tù.

Trong đó, có 6 phạm nhân lợi dụng việc đi chữa bệnh để bỏ trốn gồm Phùng Anh Thái (can tội giết người, án 29 năm tù); Trịnh Hoàng Lan (can tội giết người, án 18 năm tù); Nguyễn Quốc Khánh (can tội đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc, đánh bạc với án 27 năm 9 tháng 2 ngày tù); Phạm Văn Kiên (can tội vận chuyển trái phép ma túy, án tù chung thân); Lê Hoàng Châu (can tội tàng trữ trái phép ma túy, án 15 năm tù); Trần Thế Phúc (can tội chống người thi hành công vụ, án 42 tháng tù).

Đặc biệt, có 2 phạm nhân sau khi bỏ trốn lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng trở lên. Số này gồm, Phạm Văn Kiên – người bị lĩnh án về ma túy - lại tiếp tục phạm tội vận chuyển trép ma túy; kẻ giết người Phùng Anh Thái bỏ trốn năm 2019, sau đó phạm tội đánh bạc, bị công an bắt giữ.

Trong số 6 người bỏ trốn nói trên, đến nay chỉ còn Lê Hoàng Châu chưa bị bắt và cũng chưa về trại giam thi hành án.

Có dấu hiệu tiếp tay?

Theo cơ quan tố tụng, để 6 phạm nhân được đi chữa bệnh rồi bỏ trốn, có trách nhiệm của một số cán bộ thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa, Trại giam Số 5, Trại giam Thanh Lâm, Viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đơn cử, trong việc phạm nhân Phùng Anh Thái bỏ trốn, cơ quan tố tụng xác định người này được Trại giam Thanh Lâm ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết quả giám định với Thái được giao cho ông Lê Việt Xô – Đội phó Đội giáo dục hồ sơ của trại và ông Xô đọc thấy “hạn chế điều khiển hành vi”.

Tuy nhiên, khi kết quả này được giao cho ông Đàm Cảnh Long – Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Thanh Hóa, ông Xô đọc lại bệnh án của Thái thấy đã sửa thành: “Bị mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi”... Nhưng sau đó, Trại giam Thanh Lâm vẫn bàn giao phạm nhân Thái cho bệnh viện.

Trường hợp khác, phạm nhân Trịnh Hoàng Lan cũng có kết quả: “Hạn chế điều khiển hành vi” nên không thuộc đối tượng phải đi chữa bệnh bắt buộc. Ông Lê Việt Xô trình bày, kết quả giám định Lan đã được chuyển cho ông Đàm Cảnh Long.

Tuy nhiên, sau khi đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh vào phòng ông Long, hồ sơ của Trịnh Hoàng Lan được sửa thành “Mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Đồng thời, TAND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cho phạm nhan Lan đi chữa bệnh bắt buộc.

Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự đối với những cá nhân thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa, Trại giam Số 5, Trại giam Thanh Lâm, Viện Pháp y tâm thần Trung ương để xử lý sau.

Trong vụ án, kẻ cầm đầu đường dây làm giả các tài liệu tâm thần là Nguyễn Thị Mai Anh nhưng đối tượng này tiếp tục được xác định bị tâm thần, chỉ phải đi đi chữa bệnh bắt buộc và được cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

