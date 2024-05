Giám đốc công an TPHCM nói về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'

Thông tin được Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vào chiều 3/5.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, trên không gian mạng đang tồn tại "Hội vỡ nợ muốn làm liều". Thành viên từ hội này rủ rê thành viên từ nhiều địa phương, chụm lại với nhau để tổ chức ăn trộm, ăn cướp, cướp giật.

“Công an TPHCM tiếp tục giám sát chặt hội này để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tướng Nam nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4

Cùng với đó, Giám đốc công an TPHCM còn cho hay, việc mua bán công cụ hỗ trợ cũng diễn ra rất phức tạp. Trong 3 ngày 29/4-1/5, Công an TP đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn vũ khí quân dụng, không chỉ trên địa bàn thành phố mà liên quan đến các địa phương khác. Trước tình hình phức tạp nêu trên, Công an TP đã báo cáo Bộ Công an để có cơ chế phối hợp phát hiện, truy vết.

Với một vấn đề khác là các vụ lừa đảo trên không gian mạng, Giám đốc Công an TPHCM nhận định loại tội phạm lừa đảo này có tính chất xuyên biên giới.

“Người dân cần nhận diện được hành vi lừa đảo, nâng cao cảnh giác, tìm các giải pháp để không bị dẫn dụ, lôi kéo, tham gia vào các tổ chức xấu độc. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trang web lạ. Khi thông tin cá nhân bị mất thì hậu quả không lường trước được”, ông Nam nói và thông tin thêm, Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước,… đang thống nhất một quy chế phối hợp chung để phản ứng kịp thời khi người dân bị lừa đảo. Ngoài ra, Công an TP, Cục an ninh mạng, VNPT đang xây dựng một hệ thống an ninh điện tử. Ứng dụng này giúp người dân nhận biết được các hành vi lừa đảo, phạm tội mới.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa thông tin vụ cướp tài sản do 3 đối tượng tham gia “hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook. Nhóm này rủ nhau cướp 1,1 tỷ đồng trong một biệt thự ở quận 12.

Các đối tượng gây án gồm: Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê Nam Định).

Theo PC02, cả 3 đối tượng không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của fanpage Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Đối tượng Tiến là người đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TPHCM, Bình Dương...

Sau đó, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít người sinh sống và chọn biệt thự bà T.T.L. (55 tuổi, ngụ quận 12) rồi rủ Sĩ cùng Tuấn cùng tham gia cướp tài sản.

Đến khoảng 23h30 ngày 29/4, Tiến cùng với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến biệt thự của bà L.. Tại đây, Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ lấy túi xách chứa 1,1 tỷ đồng của bà L. và đang trèo cột cầu thang thì bị PC02 và Công an quận 12 cùng lái xe của nạn nhân ập vào bắt quả tang, đưa cả hai về trụ sở để làm rõ. Mở rộng điều tra, PC02 đã triệu tập Đỗ Văn Tuấn để lấy lời khai.

Nguồn: [Link nguồn]