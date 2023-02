Bị khởi tố vì đem rượu ngâm rắn hổ chúa đi bán

Trước đó, vào 13h45 ngày 7/2, tại khu vực vườn hoa thuộc địa bàn phường Văn Đẩu (quận Kiến An), Công an quận Kiến An đã bắt quả tang Nguyễn Duy Phương đang vận chuyển 2 bình rượu, bên trong chứa 1 cá thể rắn hổ chúa để bán cho khách kiếm lời.

Lực lượng chức năng xác định kích thước và trọng lượng các cá thể rắn hổ chúa

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 bình rượu tương tự bên trong chứa 1 cá thể rắn hổ chúa.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, cả 3 cá thể rắn hổ chúa nêu trên có tên khoa học là Ophiophagus hanmah, đều nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Kiến An điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-khoi-to-vi-dem-ruou-ngam-ran-ho-chua-di-ban-i684378/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-khoi-to-vi-dem-ruou-ngam-ran-ho-chua-di-ban-i684378/