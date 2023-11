Truy tố cháu ruột của Châu Phát Lai Em tội nuôi nhốt động vật quý hiếm

Ngoài vụ án này, ngày 30-4-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá băng cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền do nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu. Nhóm này có mối quan hệ họ hàng, là em ruột, cháu ruột của Châu Phát Lai Em - đàn em của Năm Cam. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Văn Tuấn (cầm đầu) cùng đồng phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản… Tuấn có mối quan hệ họ hàng với băng nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của Châu Phát Lai Em nhưng do mâu thuẫn đã ra hoạt động riêng. Nguyễn Văn Tuấn mở quán cà phê ở phường 7, quận 8 để tạo vỏ bọc hoạt động. Nhóm này chuyên thực hiện cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương kinh doanh, buôn bán ở Chợ Bình Điền.