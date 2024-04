Giải mã tội ác của nam sinh lớp 9 sát hại bạn gái 15 tuổi, chôn xác trong vườn nhà

Hành vi tàn độc

Những ngày qua, vụ thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai sát hại dã man, chôn xác phi tang trong vườn nhà khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt.

Bước đầu Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ án.

Theo đó, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người dân về việc cháu gái N.T.D (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) bị mất tích. Ngay khi nhận được đơn trình báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định: Ngày 12/4, cháu D. đi chơi cùng L.V.T (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương), sau đó không thấy cháu D. trở về nhà.

Thi thể cháu D. được phát hiện chôn trong vườn nhà bạn trai sau nhiều ngày mất tích. Ảnh:TL

Đến ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với L.V.T. Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, T. và cháu D. xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, T. đã đánh cháu D. ngất và siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Được biết, L.V.T. có hoàn cảnh khá éo le khi được sinh ra trong trại giam vì bố mẹ đều vướng vòng lao lý. Bố mẹ T. không đăng ký kết hôn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án, T. đang là học lớp 9 và sống với bà ngoại.

Nghi phạm có thể đối diện khung hình phạt nào?

Đánh giá về vụ án, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại, thì việc làm rõ ý chí gây án, diễn biến hành vi và độ tuổi của nghi phạm là những vấn đề quan trọng để cơ quan công an tiến hành các bước tố tụng.

Theo quy định của pháp luật thì người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, trong đó có tội "Giết người".

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm học lớp 9, đã 14 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người".

Trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nghi phạm L.V.T. năm nay mới 15 tuổi

Về hình phạt, trường hợp người phạm tội "Giết người" là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù chung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm tù.

Cũng theo ông Cường, thực tiễn xã hội hiện nay, nhiều em học sinh lớp 8, lớp 9 đã tương đối phát triển về thể chất và phát sinh tình cảm yêu đương. Ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các thói hư, tật xấu.

Thêm vào đó, ở độ tuổi chưa thành niên thì các em đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống, dễ bị kích động, thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý, giáo dục con cái, đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt (như thiếu cha, thiếu mẹ, không sống cùng cha mẹ, hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hoà, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực…). Cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái, kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh có thể dẫn đến việc các con bị bạo hành, xâm hại.

Nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có lối sống lành mạnh, có nhận thức ngày càng đầy đủ, ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống để các em từng bước làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân, có những suy nghĩ, hành động đúng đắn, phù hợp với pháp luật cũng như đạo đức xã hội.

