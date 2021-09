Mở tiệc ma túy ở quán cà-phê, Quốc “nhà lầu” bị bắt

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 08:59 AM (GMT+7)

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Quốc (1982, biệt danh: “Quốc nhà lầu”, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) về hành vi “Tổ chức sử dụng ma túy”.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Quốc

Trước đó, vào ngày 18-5-2021, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát ma túy - Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an phường Hòa Cường Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán cà-phê Thế Kỷ 86 (đường Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng). Tại đây, Công an phát hiện Trần Công Quốc và Đoàn Phạm Duy Ân và 3 đối tượng khác có hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 gói ma túy trên người của Đoàn Phạm Duy Ân. Đối tượng thừa nhận số ma túy cất giấu dùng để sử dụng và cung cấp cho những người cùng tham gia.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Ân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm thành phố Đà Nẵng đang xảy ra dịch bệnh Covid-19, các lực lượng ở tuyến đầu đang căng mình ngày đêm để phòng, chống dịch nhưng các đối tượng lại tụ tập bất chấp lệnh cấm để sử dụng ma túy khiến dư luận bức xúc.

Lãnh đạo Công an thành phố và quận Hải Châu đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an quận Hải Châu xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

