Mẹ nữ sinh ship gà ở Điện Biên đối mặt hình phạt nào?

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mẹ nữ sinh ship gà bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Trần Thị Hiền (trái), mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết

Ngày 1/11, thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp, sát hại) về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng bị đề nghị truy tố với bà Hiền còn 4 đồng phạm khác gồm Vì Thị Thu, Vì Văn Toán (chồng Vì Thị Thu, cùng 37 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi).

Theo Bộ luật Hình sự 1999, người phạm tội thuộc khoản 4 Điều 194 sẽ bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Về việc xử lý bà Trần Thị Hiền và vụ án sát hại chị Duyên (con gái bà Hiền), trước đó, tướng Hồng cho biết, Cơ quan điều tra và VKS đã tách thành 2 vụ án khác nhau, một là vụ án liên quan đến ma tuý, hai là vụ án liên quan đến nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Theo tướng Hồng, đối với vụ án ma tuý, bà Hiền sẽ còn rất là gian nan. Cơ quan điều tra phải tiếp tục chứng minh, điều tra mở rộng vụ án. Sau này kết thúc, cơ quan điều tra sẽ cung cấp thông tin tài liệu liên quan vụ án.

Cơ quan điều tra đã tách vụ án nhưng cho đến bây giờ, bà Hiền vẫn tiếp tục gây khó khăn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

“Bà Hiền là người đầu tiên biết con mình bị các đối tượng bắt nhưng lại không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi ship gà và bị mất tích.

Cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà Hiền, con lớn bà Hiền, chồng bà Hiền và cấp uỷ chính quyền địa phương… Tất cả biết việc đó nhưng đều không cung cấp nên đó là một khó khăn, là nguyên nhân trực tiếp mà cơ quan điều tra không cứu được Cao Thị Mỹ Duyên.” – Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Trước đó, trong kết luận điều tra vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2009 bị can Toán bán cho bà Nguyễn Thị Hiền hai bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa kịp lấy tiền thì bị bắt trong vụ án ma túy khác. Đòi nợ không được, Toán thuê người bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây sức ép buộc bà Hiền trả tiền.

Ngày 4/2 (chiều 30 Tết), Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà. Khoảng 40 phút sau, Hùng gọi cho Duyên đặt mua 10 con gà và giao đến khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.

Tại đây, các bị can siết cổ, dùng xe tải chở về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Trong 3 ngày giam giữ, Duyên bị 6 bị can hãm hiếp.

Do không tìm được địa điểm để giữ Duyên, Công quyết định đưa về nhà của mình ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Đến ngày 6/2, khi thấy nạn nhân kiệt sức, các bị can đã lên kế hoạch đưa nạn nhân đến ngôi nhà hoang gần nhà Công rồi giết nạn nhân để bịt đầu mối.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố Vì Văn Toán và 8 đồng phạm. Đến ngày 2/-5, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Kết luận điều tra cũng nêu thêm, Công và Nhiệm khai nhận, ngày 4/2/2019, Công bán cho nhiệm 10 viên hồng phiến với giá 500 nghìn đồng và đối tượng đã sử dụng hết.

Tới ngày 8/2/2019, Nhiệm và Công đến nhà Vì Văn Toán ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để mua ma túy sử dụng. Vì Thị Thu (vợ Toán) dã bán cho Công và Nhiệm 4 viên hồng phiến với giá 200 nghìn đồng, số ma túy mua được Nhiệm đã sử dụng hết.

Xét thấy hành vi trên của các đối tượng đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên thụ lý theo tin báo về tội phạm “Mua bán trái phép chất ma túy” và đã giải quyết trong vụ án khách nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên không đề cập xử lý trong vụ này nữ sinh ship gà.