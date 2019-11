Thông tin mới nhất liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 10:26 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết cùng 4 đồng phạm về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 31/10, theo nguồn tin riêng của Báo Người Đưa Tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra số 75/KLĐT vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết vừa qua) cùng đồng phạm về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 BLHS năm 1999.

Đồng phạm với Trần Thị Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu – Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991). Các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo cơ quan chức năng, mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên.

Bị can Trần Thị Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên - cô gái giao gà bị hiếp, giết tại Điện Biên. Thời điểm đó, bị can Hiền đã lọt vào vòng ngắm của cảnh sát khi có nhiều lời khai báo không trung thực, hành tung mờ ám trong vụ sát hại chính con gái đẻ của mình.

Dẫn chứng là trong quá trình cơ quan điều tra làm rõ vụ án liên quan nữ sinh giao gà, trả lời báo chí, Trần Thị Hiền cho biết, khi công an thông tin về các nghi phạm, trong đầu bà vẫn đinh ninh rằng, vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu, đây không phải là vụ giết người cướp của.

Trước đó, vào khoảng 18h30' ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên, SN 1997, HKTT Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được nghỉ về ăn Tết cùng gia đình, sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Điện Biên Phủ và Công an các huyện tổ chức truy tìm. Đến 9h sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết) phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Đến 10h30’ ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án hình sự: Giết người, quy định tại Điều 123 BLHS.

Ngày 10/2/2019 (sau 72 giờ) đấu tranh quyết liệt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Từ lời khai của Hùng và qua các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên:

1. Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

2. Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

3. Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

4. Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

5. Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm

6. Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa (anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm

7. Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh về hành vi Hiếp dâm

8. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm

9. Vi Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.