Mẹ chết lặng khi nghe con gái tật nguyền kể chuyện bị xâm hại

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Nghe con gái tật nguyền N.T.Q (22 tuổi) kể về việc bị người hàng xóm xâm hại, bà N không cầm nổi nước mắt. Thương con bị thiệt thòi đủ đường, nay lại thấy con rúm ró, chân tay cứ co lại ngồi thẫn thờ trước thềm nhà, lòng bà như thắt lại...

Căn nhà đơn sơ của mẹ con bà N. ẢNH: V. ĐỒNG

Đẫm nước mắt lời kể người mẹ

Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ của gia đình bà N.T.N (51 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, bà bỏ hết việc đồng áng để ở nhà chăm sóc con.

Nhìn con gái tật nguyền, bà N nói: "Chồng tôi đã mất từ lâu, một mình tôi quần quật với 8 sào ruộng để lo cho 4 đứa con khôn lớn trưởng thành. Q là con thứ hai trong gia đình. Oái ăm thay, khi lên 4 tuổi, Q trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, sau đó chân tay cứ teo dần, co rút lại. Mặc dù gia đình đã đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi nhưng đến nay Q vẫn không khỏi".

Bà N với lá đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Bà N kể: "Chiều 9/11, do có việc gia đình nên tôi không ở nhà. Đến tối muộn tôi trở về thì Q kể lại với mẹ sự việc bị G (trú cùng xóm) sang nhà và có những hành vi sàm sỡ. Cháu kể bị chú G kéo quần và áo xuống rồi dùng điện thoại chụp ảnh. Sau đó, chú có cho cháu 100.000 đồng rồi đi về. Tuy nhiên, nghe con gái kể, tôi lại không để ý lắm, chỉ gật đầu cho xong chuyện".

Đến tối cùng ngày, G lại sang nhà thì gặp bà N. G có nhắc lại chuyện lúc chiều qua thăm và cho cháu Q 100.000 đồng. G nói sẽ xin cho Q một chiếc xe lăn. Nghe nói vậy, bà N cảm ơn thành ý của G. Sau đó, G đề nghị được chụp ảnh Q để kêu gọi sự tài trợ. "Chụp ảnh xong, G quay sang hỏi tôi, tối cháu Q ngủ với ai? Tôi trả lời, cháu ngủ một mình ở trong phòng", bà N kể.

Theo bà N cho biết, hôm đó quá mệt nên bà uống thuốc an thần rồi ngủ say. Đến khoảng 1h sáng 10/11, nghe tiếng chó sủa nên bà thức dậy đi ra phòng khách. Nhìn ra cổng thì bà thấy một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Quay vào nhà, bà thấy Q đang lết từ phòng ngủ ra thềm, khóc và nói: "Chú G vừa vào phòng con sàm sỡ".

Công an đang xác minh, làm rõ sự việc

Chị Q chân tay co quắp ngồi trước thềm nhà.

Những ngày sau bà N sang nhà G để hỏi rõ sự tình. "G bảo chúng tôi vu khống và thề không có chuyện làm nhục cháu Q. Vợ anh G là chị T còn tuyên bố rằng, sẽ làm rõ trắng đen để đòi lại công bằng cho chồng", bà N kể.

Ngay sau đó, chị T đã gọi xe taxi đến chở Q, bà N và dì của Q đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong vùng kín của Q có dịch trắng và xây xước. Với kết quả trên, gia đình bà N đã đến UBND xã Diễn Lộc trình báo sự việc.

"Những ngày qua, bố và vợ G có liên hệ với người nhà tôi để xin hòa giải, đền bù và yêu cầu gia đình không viết đơn tố cáo. Nhưng nghĩ về việc trước đó, gia đình họ dọa dẫm, lăng mạ nên gia đình tôi muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trả lại sự trong sáng cho con tôi", bà N nói.

Ông Phan Huy Thanh - Trưởng Công an xã - nơi G cư trú cho biết: "Tối 11/11, bà N đưa con gái lên xã để tố cáo hành vi của G. Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ rồi trình lên Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo đúng thẩm quyền. Q cũng đã được Công an huyện mời lên trụ sở để làm rõ sự việc".

Về phía G, ông Thanh thông tin thêm, đó là người hiền lành, ở địa phương chưa có điều tiếng gì.

Ngày 12/11, tiếp nhận đơn tố cáo của bà N, Công an huyện Diễn Châu đã đưa cháu Q đi giám định pháp y, đồng thời cử cán bộ phối hợp với VKSND cùng cấp và Công an xã Diễn Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ sự việc. Khi nào có kết quả, phía công an sẽ thông tin chi tiết.

