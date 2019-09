Người đàn ông U50 dụ dỗ dâm ô bé gái 9 tuổi

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 08:41 AM (GMT+7)

Phát hiện bé gái 9 tuổi một mình chạy xe đạp, người đàn ông U50 liền kêu bé dừng xe để hỏi thăm rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với nạn nhân. Gia đình bé gái phát hiện vụ việc nên trình báo ngành chức năng bắt giữ đối tượng.

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Ngày 9/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Phước Hậu, 48 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Võ Phước Hậu tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 26/8, Hậu mua rượu về nhà uống một mình. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi uống hết hơn nửa lít rượu, Hậu lấy xe đạp đi rước cháu đang học tiểu học ở gần nhà.

Trong lúc đứng chờ, Hậu thấy bé gái tên K., 9 tuổi, ngụ cùng địa phương, một mình chạy xe đạp đến. Hậu kêu K. dừng xe để hỏi và dụ dỗ thực hiện hành vi dâm ô đối với bé K..

Sau khi thực hiện xong, Hậu hứa hôm nào sẽ cho tiền và kêu K. đi về. Đến trưa 27/8, trên đường đi học về, K. chạy ngang quán nước gần trường, thấy Hậu đứng đó nên vừa khóc vừa chạy về nhà, kể lại sự việc trước đó cho gia đình nghe.

Ngay sau đó, gia đình của bé K. đến Công an thị trấn Phú Hòa trình báo sự việc. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Công an thị trấn Phú Hòa tiến hành mời Hậu về trụ sở cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình đối với bé gái 9 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.