Mâu thuẫn vì bạn gái, hàng chục người đến nhà đối thủ để truy sát trong đêm

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hàng chục thanh niên cầm theo hung khí đi xe máy đến nhà đối thủ rồi dùng đá ném, dùng dao truy sát.

Ngày 13-6, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ nhóm thanh niên tham gia vụ chém người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích tại xã Xuân Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó giữa Thổ Tiến (19 tuổi) và Nguyễn Đôn Phước Thiện (21 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hòa), có mâu thuẫn với nhau xuất phát từ tình cảm với một cô gái.

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đến tận nhà đối thủ truy sát. Ảnh cắt từ clip.

Đêm 5-6, Tiến rủ thêm nhóm bạn gồm: Trần Thái Dương (18 tuổi), Trần Nguyên Vũ (18 tuổi), Võ Sỹ (17 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (17 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (16 tuổi, cùng ngụ Xuân Hòa) cùng tên Ngân và Dũng (chưa rõ lai lịch) mang theo 3 con dao tự chế đi xe máy đến nhà Nguyễn Đôn Phước Thiện tại xã Xuân Hòa để đánh.

Đến trước cổng nhà Thiện, Tiến cùng nhóm bạn dùng đá ném vào nhà, dùng dao rựa chém vào cổng. Khi Thiện và bố là ông Nguyễn Đôn Thịnh phòng vệ thì bị Tiến xông vào dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông Thịnh rồi tẩu thoát. Sau đó ông Thịnh được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhóm của Tiến bị công an tạm giữ. Ảnh: CAĐN.

Kết quả điều tra ban đầu, do bộc phát mâu thuẫn trong tình cảm, các nghi can đều lứa tuổi thanh thiếu niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Hiện, Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra, tiếp tục truy bắt 4 nghi can còn lại để xử lý theo quy định.

