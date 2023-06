Mâu thuẫn, mang xăng và bình ga tới đốt nhà em trai

Ngày 1-6, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Từ Minh Toán (SN 1959, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Từ Minh Toán và hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát xác định do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27-5, Từ Minh Toán mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai là ông T.V.Th. (SN 1965, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) rồi dùng bật lửa đốt. Khi Toán đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Th. phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, người dân đã báo lên sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân quanh đó dập tắt đám cháy nên không gây hậu quả về người.

