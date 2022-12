Mâu thuẫn lúc uống rượu tại đám cưới, 12 thanh niên lao vào hỗn chiến gây náo loạn

Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên bị Công an huyện Như Xuân khởi tố để điều tra tội "Gây rối trật tự công cộng"

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Long (SN 1996); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998); Đàm Anh Sang (SN 1998); Lê Đình Huy (SN 1989); Nguyễn Hữu Vũ (SN 1997); Lữ Văn Tha (SN 1992); Trần Đức Quỳnh (SN 2001); Nguyễn Nhật Anh (SN 2000); Phạm Văn Huy (SN 2001); Vũ Hoàng Tuấn Anh (SN 1992); Lô Văn Thành (SN 1994); Võ Viết Ninh (SN 1985); tất cả cùng ngụ huyện Như Xuân.

Theo Công an huyện Như Xuân, vào trưa ngày 3-12, do mâu thuẫn trong đám cưới tại thôn Cầu, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, lúc uống rượu, hai nhóm thanh niên đã không kiềm chế được bản thân nên đuổi đánh nhau gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự.

Việc nhóm thanh niên trên hỗn chiến không chỉ làm ảnh hưởng tới đám cưới mà ảnh hưởng lớn đến dân cư sinh sống làm ăn quanh khu vực hai bên đường thuộc thôn Cầu, xã Bãi Trành.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/mau-thuan-luc-uong-ruou-tai-dam-cuoi-12-thanh-nien-lao-vao-hon-chie...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/mau-thuan-luc-uong-ruou-tai-dam-cuoi-12-thanh-nien-lao-vao-hon-chien-gay-nao-loan-20221215105318901.htm