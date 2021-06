Mất hơn nửa tỉ đồng vì tin lời đối tượng thu hồi nợ có quan hệ với công an

Người phụ nữ tại TP Đà Nẵng bị lừa mất 530 triệu đồng vì tin lời một đối tượng “nổ” mình có quan hệ với công an, có thể thu hồi được nợ xấu.

Ngày 25-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Sóc (SN 1974, tên gọi khác là Dung Hà, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, khoảng tháng 4-2020, Võ Thị Sóc liên hệ với một người phụ nữ tên V. (trú TP Đà Nẵng) để nhận việc môi giới bán nhà đất. Biết bà V. có một khoản nợ xấu cần thu hồi lên đến 9,4 tỉ đồng, Sóc liền "nổ" mình có quen biết nhiều người làm tại Công an TP Đà Nẵng, có thể đòi giúp số nợ kể trên. Tuy nhiên, bà V. phải đưa trước cho Sóc 20 triệu đồng để lo liệu công việc.

Ngày hôm sau, đối tượng thông báo đã có người đồng ý lo giúp và hứa hẹn trong vòng 25 ngày sẽ lấy lại được số nợ trên. Tuy nhiên, "phí dịch vụ" mà bà V. phải trả thêm cho đối tượng Sóc là 500 triệu đồng.

Võ Thị Sóc nhận lệnh bắt tạm giam tại trụ sở Công an TP Đà Nẵng

Tin lời, từ tháng 4-2020 đến tháng 7-2020 bà V. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng. Tổng cộng lên đến 530 triệu đồng. Số tiền này bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Biết mình bị lừa, bà V. tá hỏa làm đơn tố cáo cơ quan Công an, đồng thời cung cấp nhiều tài liệu có liên quan, gồm nhiều đoạn file ghi âm cuộc gọi. Các file ghi âm có nội dung về việc đối tượng Sóc yêu cầu bà V. chung tiền để giao cho một người tại Công an TP Đà Nẵng lo việc đòi nợ.

Vào cuộc điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng Võ Thị Sóc hiện đang sống tại K113 Phó Đức Chính (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã nói dối với bà V. về việc quen biết người làm ở Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng cũng đã nhiều lần thử đi đòi nợ nhưng bất thành.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tạm giam đối tượng Võ Thị Sóc để tiếp tục điều tra. Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu những bị hại hoặc người biết thông tin liên quan vụ việc liên hệ với Điều tra viên Phạm Hữu Minh, SĐT 0939.919.093 để cung cấp thông tin.

