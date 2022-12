Ly kỳ vụ vào thẳng trụ sở công an 'chạy án'

Ngày 6-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1961) hai năm tù về tội đưa hối lộ và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1994) hai năm tù về tội môi giới hối lộ.

Trong vụ án này, một điều tra viên có liên quan nhưng cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Mẹ của bị can ban đầu đồng ý "chạy án", sau khi biết bị lừa thì tố cáo và nay phải hầu tòa về tội đưa hối lộ. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện cuối tháng 9-2019, công an tuần tra phát hiện Trần Nhật Minh (sinh năm 1995, con của Nguyệt) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Minh thừa nhận việc cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ phạm tội, trong đó có vụ lấy trộm xe mô tô Exciter ở ấp Thạnh An, xã Trung Chánh, huyện Củ Chi. Công an huyện Hóc Môn bàn giao Minh cho Công an huyện Củ Chi thụ lý theo thẩm quyền.

Lúc này, Nguyệt và bạn gái của con thông qua bạn bè liên hệ với Hồng để nhờ giúp “lo” cho Minh. Hồng nói có quen biết điều tra viên tên Hùng thuộc Công an huyện Hóc Môn, có thể giúp được tại ngoại điều tra, hưởng án treo.

Sau đó, Hồng dẫn Nguyệt cùng đến trụ sở Công an huyện Hóc Môn. Tại đây, Nguyệt đứng đợi bên ngoài, Hồng đi vào bên trong.

Khoảng 15 phút sau, Hồng đi ra nói Hùng báo chi phí “lo” cho Minh được tại ngoại là 100 triệu đồng. Nếu muốn được tuyên mức án thấp thì phải đợi hồ sơ kết thúc, bản án 18 tháng tù giá 80 triệu đồng, án treo giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hồng lấy riêng “tiền cà phê” là 10 triệu đồng.

Nguyệt đồng ý và nhờ Hồng “lo” cho Minh được thả ra. Nguyệt lần lượt đưa Hồng nhiều lần 90 triệu đồng có viết giấy giao nhận. Sau đó, Hồng yêu cầu phải đưa thêm 20 triệu đồng nữa thì Nguyệt không đồng ý “lo” nữa và đòi lại tiền.

Ngày 9-10-2019, công an liên hệ yêu cầu Nguyệt làm thủ tục bảo lãnh cho con tại ngoại điều tra. Nguyệt cho rằng không phải do Hồng giúp đỡ nên tiếp tục yêu cầu trả lại tiền. Hồng chỉ hứa hẹn mà không thực hiện nên Nguyệt cho rằng bị lừa đảo và làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, Nguyệt giao nộp “giấy giao nhận tiền” cùng một USB có chứa các đoạn ghi âm về các cuộc nói chuyện trong đó có người tự xưng tên Hùng.

Kết luận giám định ghi âm không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa trong mẫu cần giám định. Tiếng nói của người nam trong file âm thanh mẫu cần giám định không đủ điều kiện giám định do bị nhiễu, vang và tiếng nói so sánh ghi âm trong môi trường không tương ứng với mẫu cần giám định…

Còn Nguyễn Phi Hùng, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn khai có quen biết Hồng và gặp tại ghế đá trong trụ sở đầu tháng 10-2019 nhưng là để hướng dẫn cho Hồng về thủ tục thăm nuôi người bị bắt.

Những ngày sau, Hồng có gọi điện thoại cho Hùng để hỏi thêm về thủ tục này và Hùng cũng hướng dẫn cho Hồng. Hùng không thừa nhận việc nhận tiền của Hồng để giúp “lo” cho Minh được tại ngoại điều tra, không gọi điện thoại cho Nguyệt hay người nhà của Nguyệt.

Cơ quan tố tụng xác định ngoài lời khai của Hồng thì không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh Hồng đã đưa tiền cho Hùng nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

