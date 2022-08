"Chạy án" với giá 3 tỉ đồng và 10 ngàn USD

Nguyễn Tiến Thành nổ" có khả năng "chạy án" để nhận 3 tỉ đồng và 10 ngàn đô la Mỹ, số tiền này sau đó Thành chi tiêu vào nhiều mục đích.

Ngày 19-8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết quá trình mở rộng vụ án buôn lậu xe ôtô có nguồn gốc từ Lào về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành (SN 1990; trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đọc lệnh bắt giam Nguyễn Tiến Thành (ngồi ghế) - Ảnh công an cung cấp

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Tạ Ngọc Ánh (SN 1989; trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Quốc Hợp (SN 1985; trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã lợi dụng hình thức tạm nhập, tái xuất xe ôtô tải giữa hai nước Việt Nam và Lào để đưa xe ôtô tải đã qua sử dụng qua các cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam không thực hiện tái xuất theo quy định mà bán lại kiếm lời.

Khi biết cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc, với tâm lý lo sợ, Ánh đã liên hệ với Nguyễn Tiến Thành để nhờ "chạy án". Mặc dù không có khả năng để giúp nhưng Thành vẫn nhận của Ánh 3 tỉ đồng và 10 ngàn đô la Mỹ để giúp Ánh không bị khởi tố hình sự. Nhận được số tiền trên, Thành đã sử dụng và chi tiêu vào các mục đích khác.

Sau một thời gian điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Tạ Ngọc Ánh và Hoàng Quốc Hợp về tội Buôn lậu. Đồng thời, cơ quan Công an mở rộng vụ án đã làm rõ hành vi của Thành, thu hồi được số tiền 3 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Tiến Thành và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

