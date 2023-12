Lý do bị lừa đảo trên mạng xã hội lần một nhưng tiếp tục bị "sập bẫy" lần hai

Bộ Công an khuyến cáo người dân, nhất là người dân đã là nạn nhân, cần chú ý: 1. Thường xuyên đọc và nắm bắt các thông tin trên những trang mạng chính thống của cơ quan bảo vệ pháp luật và báo đài để kịp thời nhận biết thủ đoạn phạm tội của người lừa đảo. 2. Đề cao cảnh giác, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trên các trang mạng xã hội và không chuyển tiền cho bất cứ ai, vì bất cứ lí do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu. 3. Nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ người nào mạo danh có thể lấy lại tiền giúp nạn nhân mà phải chuyển phí trước.