Lý do 9X trút “mưa dao” sát hại vợ trong nhà tắm

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 21:00 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ nguyên nhân nam nghi phạm 27 tuổi dùng dao đâm vợ nhiều nhát tử vong.

Đối tượng Đinh Trọng Hoan.Đối tượng Đinh Trọng Hoan.

Ngày 4/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ án Đinh Trọng Hoan (SN 1991, quê xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) sát hại vợ là chị Lương Thị Dung (SN 1990, ở xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra ban đầu, Hoan và chị Dung từng vay mượn tiền mở một xưởng may nhưng do làm ăn thua lỗ nên lâm vào cảnh phá sản, nợ nần.

Bị chủ nợ đòi, vợ chồng Hoan phải rời bỏ quê đi làm ăn kiếm tiền trả nợ. Hoan sang quê vợ ở Tiền Hải làm công nhân may mặc, còn chị Dung lên Hà Nội làm thợ may.

Gần đây hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, chị Dung muốn ly hôn nhưng Hoan không đồng ý. Níu hôn nhân không được Hoan nảy sinh ý định sát hại vợ. Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, chị Dung về thăm nhà bố mẹ đẻ và con trai đang ở xã Tây An.

Hoan sau đó gặp chị Dung tiếp tục thuyết phục, níu kéo vợ nhưng bất thành. Bực tức, Hoan kéo chị Dung vào nhà tắm đâm vợ nhiều nhát. Sau khi đâm vợ tử vong, Hoan bỏ trốn.

Nhận được thông tin về vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Tiền Hải truy bắt Hoan để xử lý trước pháp luật. Hoan sau đó bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Tiền Hải.